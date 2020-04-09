İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeni Malatyaspor'da 10 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor

Yeni Malatyaspor'da 10 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor
Yeni Malatyaspor'da 10 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor

Yeni Malatyaspor'da 2019-2020 sezon sonu itibariyle 10 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor.

Futbolda virüs arası sürerken kulüplerin cevabını en çok merak ettiği soruya geçtiğimiz günlerde FIFA yanıt vererek mayısta sözleşmesi biten futbolcuların olası yeniden başlangıç durumunda sözleşmelerinin devam edeceğini duyurmuştu.

Bu açıklama üzerine oldukça rahatlayan Yeni Malatyaspor Kulübü'nde sözleşmesi mayıs ayı itibariyle biten 10 futbolcu bulunuyor.

Sarı-kırmızılı kulüpte sözleşmesi sona erecek futbolcular arasında kulüpte geçirdiği 3 sezonda da istenen verim alınamayan ve küçük çaplı krize neden olan Issiar Dia da bulunuyor. Dia 3 sezon kaldığı Yeni Malatyaspor'a sayılı maçta katkı sunabilmişti. Sarı-kırmızılılarda Fabian Farnolle, Ufuk Ceylan, Arturo Mina, Erkan Kaş, Robin Yalçın, Mitchell Donald, Gökhan Töre, Issiar Dia, Kjartansson ve Eren Tozlu'nun sözleşmeleri sona erecek.

Mehmet Türel

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.