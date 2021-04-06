İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeni Malatyaspor'da 4 isim daha korona virüs

Yeni Malatyaspor'da 4 isim daha korona virüs
Yeni Malatyaspor'da 4 isim daha korona virüs

Yeni Malatyaspor Kulübü'nde 2 futbolcu ve 2 çalışan da korona virüs tespit edildiği duyuruldu. Böylelikle sarı-siyahlı takımda toplam vaka sayısı 8'e yükselmiş oldu.

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor'da geçtiğimiz günlerde 4 futbolcu da korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından bugün de 2 futbolcu ve 2 çalışanın testlerinin de pozitif çıktığı açıklandı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Nurettin Soykan Tesisleri'nde futbolcularımız, teknik heyetimiz ve kulüp çalışanlarımıza yönelik yapılan korona virüs (Covid-19) testleri yapılmıştır. Yapılan testlerde 2 futbolcu ve 2 personelimiz de pozitif vakaya rastlanılmıştır. İlgili protokol gereği izlenimleri devam eden toplam vaka sayımız 8 olmuştur. Pozitif sonuçlanan futbolcu ve personellerimizin takip ve tedavi süreçlerine ilgili prosedürler dahilinde başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.