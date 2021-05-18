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Yeni Malatyaspor'da en fazla formayı terleten Chebake oldu

Yeni Malatyaspor'da en fazla formayı terleten Chebake oldu
Yeni Malatyaspor'da en fazla formayı terleten Chebake oldu

Yeni Malatyaspor’da Lig’de en çok süre alan oyuncu Faslı defans oyuncusu Issam Chebake oldu.

Süper Lig'de 45 puan toplayan Yeni Malatyaspor, 2020-2021 sezonunu 15. sırada tamamladı. Yeni Malatyaspor'da Lig'de en çok süre alan 2 bin 963 dakika ile Faslı defans oyuncusu Issam Chebake oldu. Yeni Malatyaspor formasını 4 sezondur terleten başarılı oyuncu, ligde 35 maçta görev alırken 33 maça ilk 11'de başladı. Chebake bu maçlarda da 2 asist yaptı, 7 sarı kart gördü. Yeni Malatyaspor'da en çok süre alan 2. oyuncu da 2 bin 899 dakika ile en golcü yerli futbolcu konumundaki Adem Büyük oldu.

Veysel Korkmaz
 

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