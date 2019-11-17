Yeni Malatyaspor'da Fenerbahçe hazırlıkları sürdü

Nurettin Soykan Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan çalışmaya ülkelerinin milli takımında bulunan Fabian Farnolle ve Hadebe katılmadı. Sakatlıkları düzelen Rahman, Fofana ve Chaalali takımdan ayrı düz koşu yaparken, 3 oyuncunun da maç gününe hazır hale gelecekleri belirtildi.

Taktiksel antrenman yaklaşık 1.5 saat sürerken, Sergen Yalçın çift kale maçta Fenerbahçe maçında forma vermeyi düşündüğü oyuncuları bir arada oynattı.

Yeni Malatyaspor bu çalışmanın ardından 1 günlük izne ayrıldı. Sarı-kırmızılılar hazırlıklarına salı günü devam edecek.

Mehmet Türel