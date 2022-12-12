Yeni Malatyaspor'da galibiyet özlemi sürüyor

Spor Toto 1. Ligi takımlarından Yeni Malatyaspor, ligde oynadığı son 6 maçta galibiyet yüzü görmezken, 12 puanla ligde 16'ıncı sırada yer alarak kötü gidişatını sürdürüyor.

Yeni yönetimin gelmesi ile birlikte toparlanma sürecine girmesi beklenen ancak ekonomik sıkıntılar nedeniyle işlerin bir türlü yolunda gitmediği sarı siyahlı ekipte, son sıralardan kurtulama taraftaralar arasında da tedirginlikle izleniyor.

İç sahada henüz galibiyet yüzü görmeyen Yeni Malatyaspor, son olarak Samsunspor deplasmanında da 1 puanla dönerek puanını 12'ye çıkardı. Bu hafta sahasında Ankara temsilcisi Keçiörengücü ile karşılaşacak olan sarı siyahlılar bu maçın hazırlıklarına başlarken, kulüpte yaşanan ekonomik sıkıntının futbolcular üzerinde de ciddi rahatsızlığa neden olduğu öğrenildi.

Numan Güder

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