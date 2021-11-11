Yeni Malatyaspor'da Giresunspor hazırlıkları sürüyor

20 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Giresunspor ile mücadele edecek sarı-siyahlılarda hazırlıklar, Orduzu Pınarbaşı Nurettin Soykan Tesisleri'nde sürüyor. Teknik Direktör Marius Sumudica yönetiminde bugün yapılan antrenman kondisyon ve taktik çalışması ile başladı.

Isınma ve istasyon koşuları ile başlayıp stretching çalışmasıyla devam eden idman pas, 5'e 2, dar alanda oyun, kontrol pas çalışması ve taktik program ile sürdü. Antrenman, yarım sahada yapılan taktik maçı sonrası gerçekleştirilen şut çalışmasıyla tamamlandı.

Öte yandan geride kalan Medipol Başakşehir maçında sakatlanarak oyundan çıkan Benjamin Tetteh'in yapılan detaylı tetkiklerinde sağ uyluk arka adalesinde yırtık tespit edildiği açıklanırken, Ganalı golcünün 4-6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Numan Güder

