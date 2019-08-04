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Yeni Malatyaspor'da Partizan mesaisi başladı

Yeni Malatyaspor'da Partizan mesaisi başladı
Yeni Malatyaspor'da Partizan mesaisi başladı

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda 8 Ağustos Perşembe günü Partizan ile karşılaşacak olan Yeni Malatyaspor’da bu maçın hazırlıkları başladı.

Olimpija maçının ardından 2 gün izin verilen futbolcular Başakşehir tesislerinde toplanarak Avrupa mesaisine başladı. Kaplanlar, deplasmanda oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına Salı gününe kadar Malatya'da devam edecek, takım aynı gün 15.30'da Sırbistan'a gidecek.

Tarihinde ilk kez ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Yeni Malatyaspor, 2.Ön Eleme Tur'unda deplasmanda Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yı eleyerek bir üst tura yükselen Yeni Malatyaspor'da futbolcular ve teknik heyetin moral ve motivasyonyonu üst seviyede. Yeni Malatyaspor, Partizan maçı kadrosuna 2 değişiklik yapma hakkına sahip. Sergen Yalçın'ın bu kontenjanlardan biri için Tunuslu orta saha Chaalali'yi kullanacağı belirtildi.  

Mehmet Türel


 

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