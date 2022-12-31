Yeni Malatyaspor'da Yılmaz Vural dönemi

Yeni Malatyaspor'da geçtiğimiz günlerde istifa eden teknik direktör Hasan Özer'in yerine Yılmaz Vural getirildi.

Kulübün sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, ”Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Yılmaz Vural ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır. Teknik Direktörümüz Yılmaz Vural ve ekibine hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz” denildi.

Hasan Eryılmaz

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