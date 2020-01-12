Yeni Malatyaspor'un 'Spor Köyü' projesine arsa engeli

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek kulüp televizyonuna yaptığı açıklamada, üniversitenin mevcut arsayı vermek istemediğini, bu durumda projenin hayata geçirilmesinin zora girdiğini ifade etti. Sorunun çözümü için görüşmelerini sürdüreceklerini kaydeden Gevrek, "Maalesef projede arsa sorunu ortaya çıktı. Biz daha önce burada 100 dönümlük alan için gerekli görüşmeler neticesinde sonuç almıştık. Projenin tamamı 200 dönümü aşkın bir alanı kapsıyor. Bunun içinde Cumhurbaşkanımız ile de bir görüşmemiz oldu ve Cumhurbaşkanımız gereken desteğin verileceğini paylaştı. Ancak gelinen süreçte rektörümüz arsayı vermeyeceklerini söyledi. Tabi bu projenin sekteye uğraması anlamına geliyor. Biz yine de rektörümüzün tavrında değişliklik olacağı düşüncesindeyiz. Çünkü bu proje içerisindeki eğitim kampüsleri ve sosyal alanlarla üniversitemizi de tamamlayan bir proje" dedi.

Sarı-kırmızılılar tarafından hayata geçirilmeye çalışılan 'Spor Köyü' projesi için Türkiye Futbol Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 100 dönümlük arsanın tahsisi istenmiş ve arsa Yeni Malatyaspor'un kullanımına sunulmuştu.

'Spor Köyü' projesi için yaklaşık 170 milyon TL'lik bir bütçe öngörülüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na projeyle ilgili detaylı bilgi verilirken, destek için söz alındı.

Mehmet Türel