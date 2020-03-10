Yeni Mercedes-Benz Vito yeni modelini tanıttı

9 kişilik araç sınıfının ön önemli modellerinden ve İspanya'da üretilen Mercedes-Benz Vito, tanıtımı gerçekleşecek 90. Cenevre Otomobil Fuarı'nın Koronavirüs sebebiyle iptal edilmesi sonrası dijital olarak tanıtıldı. Yeni model aracın Türkiye'ye gelişi 2020 üçüncü çeyrek olarak planlanıyor. Yapılan bilgilendirmede; yeni dört silindirli turbo dizel motor ailesinden OM 654, yüksek verimlilik seviyesiyle performansı ve yakıt ekonomisini bir arada sunarken, havalı süspansiyon airmatic daha konforlu bir sürüş sunacak. Ayrıca, distronic ve aktif fren yardımcısı gibi sürüş yardımcıları güvenliğe katkı sağlayacak. Mevcut duruma göre bir ileri seviyeye taşınan geri görüş kamerası, dijital iç dikiz aynası, yeni bilgi-eğlence sistemi ve yenilenen iç mekân sürüş konforunu desteklerken; yeni ön ızgara aracın tasarımını daha modern bir seviyeye getirdiği kaydedildi.

Dokuz farklı motor seçeneği

Yenilenmeyle birlikte tüm arkadan itişli Mercedes-Benz Vito versiyonları, verimlilik ve emisyon açısından optimize edilmiş, tamamen Mercedes-Benz teknolojisi ile üretilen, OM 654 kodlu dört silindirli 2.0 litrelik turbo dizel motorla sunulacak. Dört farklı güç versiyonu ile sunulan motor, giriş seviyesinde 136 HP (100 kW) güç ve 330 Nm tork değerine sahip Vito 114 CDI olarak adlandırılıyor. Bir üst seviyede 163 HP (120 kW) güç ve 380 Nm tork değerine sahip Vito 116 CDI var. En üstte ise 190 HP (140 kW) güç ve 440 Nm tork değerine sahip Vito 119 CDI bulunuyor. Buna ilave olarak yeni nesil ile birlikte sınıfının en güçlü motoru Vito 124 CDI da sunulduğu kaydedildi. Bu motor seçeneği, de 239 HP (176 kW) güç ve 500 Nm tork.

Airmatic havalı süspansiyon

Teknik verilere göre; Ekim 2020 itibarıyla ilk kez Vito modelinde sunulacak olan airmatic havalı süspansiyon, kendini yol ve sürüş şartlarına uyarlayacak. Artırılan yerden yükseklik sayesinde sürüş konforu dalgalı yol yüzeylerinde de korunacak. Sistem, sürüş ve yol koşuluna bağlı olarak her bir tekerlekte kendini bağımsız olarak ayarlayacak. Bu, sönümleme ve basma olmak üzere iki adet bağımsız supap sayesinde son derece hızlı gerçekleşecek.

Sürücü üç farklı sürüş modundan birini seçebilecek

Sürücü, dynamic select seçim düğmesi üzerinden üç farklı sürüş modundan birini seçebilecek. 30 km/s hıza kadar normal sürüş seyrinde 35 mm kadar yükselen Vito, daha yüksek hızlarda normal yükseklik seviyesine gerilecek. Konfor modunda standart yüksekliğini koruyan model, aracın 110 km/s ve üzerinde hızlara çıkmasıyla tüketimi dengelemek için 10 mm kadar alçalacak. Sport sürüş modunda araç hızından bağımsız olarak Vito 10 mm alçalacak. Ayrıca seçilen sürüş programından bağımsız olarak pnömatik yükseklik ayarı tam otomatik ve yük durumuna göre de çalışacak. Bu aynı zamanda römorklu kullanımda da daha sabit bir sürüş sağlayacak. Sürücü ayrıca 'Manuel' modu seçerek direksiyon üzerindeki kulakçıklarla manuel olarak da vites değiştirebiliyor.

Güvenlik ve sürüş yardım sistemleri

Yeni model; aktif fren yardımcısı, distronic ve dijital iç dikiz aynası gibi özelliklerin eklenmesiyle daha önce 10 adet olan güvenlik ve sürüş yardım sistemi sayısı 13 adede ulaşacak.

Zengin eğlence çözümleri ve yeni görünüm

Ayrıca yenilenen araçta sunulan bilgi-eğlence sistemlerinin de kapsamı genişleyecek. Yeni bilgi-eğlence sistemi Audio 30 ve Audio 40 ile birlikte 7 inç dokunmatik ekran ile birlikte Apple CarPlay ve Android Auto akıllı telefon entegrasyonu devreye girecek. Audio 40 versiyonunda ayrıca entegre navigasyon da ekran üzerinden yönetilebilecek. Bunun dışında Audio 30 ve Audio 40 versiyonlar, 180 derece açılı geri görüş kamerasının ekranı olarak görev yapacak.