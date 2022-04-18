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Yeni MHK Başkanı Sabri Çelik oldu

Yeni MHK Başkanı Sabri Çelik oldu
Yeni MHK Başkanı Sabri Çelik oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’nun (MHK) yeni başkanı Sabri Çelik oldu.

Yeni MHK Başkanı Sabri Çelik oldu - Tıkla İzle

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, bugün yaptığı toplantıda Merkez Hakem Kurulu'nun başkan ve üyelerini belirledi. Ferhat Gündoğdu'nun istifasıyla boşalan başkanlık koltuğuna Sabri Çelik getirildi.

Sabri Çelik başkanlığındaki MHK üyeleri ise şu isimlerden oluşuyor:

"Muhittin Boşat, Murat Ilgaz, Erol Ersoy, Orhan Erdemir, İsmet Arzuman, Hikmet Öksüzoğlu, İbrahim Çınar, Dursun Cumali Sucu"

Öte yandan Sabri Çelik, 2004 yılının yanı sıra 2019'da da yaklaşık 5 ay MHK başkanlığı görevinde bulunmuştu.

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