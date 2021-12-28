Yeni moda 'VIP gelinlik'

Şirket yetkilileri Amerika, Avrupa ve Ortadoğu'dan bu konuda çok yoğun bir talep aldıklarını belirterek, “Çiftlerin hayatlarının en özel gününü unutulmaz bir hikayeye dönüştürmek için böyle bir hizmet sunmaya başlayacağız. Ciddi de bir talep geldi. Müşterilerimizi havalimanından lüks araçlarla alıp, direkt mağazamıza getirmeye hazırlanıyoruz. Son provaları yaparak, özel tasarım gelinliklerin kusursuz olmasını ve müşteri memnuniyetinin zirve noktaya çıkmasını amaçlıyoruz. Ayrıca düğün gününe kadar İstanbul'da geçirecekleri zamanın da unutulmaz olmasına yardımcı oluyoruz” dediler.

Ünlü modacı Yusuf Çamöz ve Turan Aksoy'un kurucusu oldukları Seren Moda, Türkiye'de ve dünyada birçok ünlü isme yaptıkları gelinlik tasarımlarla dikkat çekmiş ve kısa sürede 4'üncü mağazalarını Nişantaşı Vali Konağı Caddesinde hizmete sunmuştu. Seren Moda'nın bundan sonraki hedefi ise kısa sürede yurt dışında mağaza açarak, şirketin uluslararası alanda büyümesini sağlamak.



