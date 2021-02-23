Yeni müdür de hayali satışa devam etmiş

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, 2018 yılı mayıs ayında Karayusuflu Tarım Kredi Kooperatifi üyesinin, dönemin müdürü Gürkan Bahar ile yardımcısı İlhan Yalçın'ın, kendisini 300 bin TL dolandırıp, zimmetine para geçirdiği yönündeki şikayet üzerine soruşturma başlattı. Kooperatifte haksız kazanç elde edildiğini belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, 6 kooperatif çalışanı, 18 kooperatif üyesi ve bir tarım firması sahibinin birlikte hareket ederek, kredi çekip, zimmetlerine para geçirdiğini tespit etti. Bu bilgiler üzerine şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan polis, 25 kişi hakkında savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından 12 Şubat sabahı Adana merkezli Mersin ve Düzce'de operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 8'i kadın, 25 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 9 bin TL, 50 bin TL'lik çek, tarım kredi kooperatifiyle ilgili çok sayıda belge ve dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Gözaltına alınan 8'i kadın 25 kişiden aralarında eski müdür ve müdür yardımcısı, yeni müdürün de bulunduğu 5 zanlı tutuklandı, 2'si adli kontrol, 18'i ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Operasyonda gözaltına alınan dönemin Karayusuflu Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Gürkan B.'nin müfettiş geldikten sonra emekli olduğu yerine ise Sami C. isimli şahsın atandığı öğrenildi. Gürkan B. gibi Sami C.'nin de hayali satış yaptığı usulsüz krediler çektirdiği öne sürüldü. Sami C.'nin, öğretmenlik yapan yeğeni Ebubekir Sait S.'yi, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kaydettirip, kooperatife üye yaptığı belirlendi. Zanlının, yeğeni Ebubekir Sait S.'nin adına 100 bin TL kredi çektiği, bu parayı da Ceyhan'daki bir tarım ürünleri firmasına havale edip, karşılığında da sulama borusu almış gibi fatura kesildiği öğrenildi. Firma yetkilisinin daha sonra 97 bin TL'yi yeniden Sami C.'ye gönderdiği, 3 bin lirayı ise kendine aldığı, söz konusu sulama borularının ise firmadan hiç çıkmadığı saptandı.

Sami C.'nin, arkadaşı Mutlu İlker S.'yi de ÇKS'ye kaydettirip, kooperatife üye yaptığı ve üyelerine de “Bu arkadaş polis. Bir işiniz olursa, o halledecek” dediği öğrenildi. Sami C.'nin, kimlik fotokopisini aldığı Mutlu İlker S.'nin üzerine 150 bin TL ve 280 bin TL'lik iki ayrı kredi çektiği, bu paraları da kendi hesabında tuttuğu belirlendi. Bunun üzerine parasını isteyen Mutlu İlker S. ve ile Sami C.'nin kavga ettiği, denetime gelen müfettişlerin olayı öğrenmesi üzerine Sami C.'nin parayı ödeyip, borcu kapattığı tespit edildi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya