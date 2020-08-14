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Yeni nesil hava temizleme ve dezenfektan teknolojisi ödüllendirildi

Yeni nesil hava temizleme ve dezenfektan teknolojisi ödüllendirildi
Yeni nesil hava temizleme ve dezenfektan teknolojisi ödüllendirildi

Yeni nesil hava temizleme ve dezenfektan teknolojileri ödüllendirildi. Sercair, KOBİ dalında tasarım ödülü aldı.

Türk Elektronik Sanayicileri Derneği (TESİD) tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen ‘TESİD Yenilikçilik ve Oluşturuculuk Ödülleri'nde yeni nesil hava temizleme ve dezenfektan teknolojileri Sercair, KOBi dalında Kreatif Fikir Ödülü'nün sahibi oldu. Ödülü Sercair markası adına başvuru yapan Letta Group Genel Müdürü Gökhan Kurtoğlu aldı.

Sercair Genel Müdür'ü Suat Soyyiğit'in ödülle ilgili yaptığı açıklamada “Biz geleceğin trendlerini belirleme hedefiyle; yenilikçi çalışmalara öncelik veriyoruz. Tüketici ihtiyaçlarını anlık analiz ettiğimiz teknolojilerimizle hava temizleme, hava ölçüm teknolojileri, dezenfektanlar, UVC sterilizatörler ve iç hava nemlendirme kategorilerinde hizmet veriyoruz. Aynı zamanda müşterilerimizin bu alandaki tüm ihtiyaçlarını şık ve portatif tasarımlarla pazara sunuyoruz. Test ve kalite raporları onaylanmış teknolojilerimiz, bugün tüm tüketicilerin bireysel hayat kalitelerini arttırmayı hedefliyor. Aldığımız bu ödül ile de yenilikçi bir marka olmak için yürüttüğümüz çalışmalarımızın ne kadar doğru olduğunu görmüş olduk” dedi.

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