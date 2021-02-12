Yeni nesil iletişim aracı sosyal medya

Sosyal medya platformlarında oldukça ilgili gören Mehmet Enlioğlu “Sosyal medya doğru kullanıldığında bireylere faydası olacak bir platform. Günlük olarak birçok haberi artık sosyal medyadan görüyoruz. Gazetelerin bile sosyal medya hesaplarını takip ederek, anlık haberleri buradan okuyoruz. Birçok yardım kapmayasının sosyal medya sayesinde hızla başarıya ulaştığını da gözlemliyoruz. Doğru kullanıldığında bize büyük katkıları olacak bir platformdur. Ben de bu platformları aktif olarak kullanıyorum. Sosyal medyada ürettiğim içerikler beni takip edenler tarafından büyük ilgi görünce düzenli olarak videolar hazırlamaya başladım. Bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmezdim, doğal olarak gelişti. Günlük yaşantımdan içerikler paylaşıyorum.” dedi.

Cep telefonu satışı üzerine bir işletmesi bulunan Mehmet Enlioğlu; “Cep telefonu satışı gerçekleştirdiğim bir mağazam var. Sosyal medya benim için bir hobi. Bu platformda olmak ve beni takip edenlerle etkileşim halinde olmak mutlu ediyor. Takipçilerim mağazama gelip benimle tanışmak istiyor. Sosyal medyada gerçekleştireceğim yeni bir projem var. Bu proje sayesinde daha fazla kişiye erişeceğim” dedi.

Eğlenceli ve komik içerikler üreten ve video çekmeyi çok sevdiğini belirten Enlioğlu sosyal medyada daha fazla var olacağını belirtiyor. Birçok programa konuk olarak da davet edilen Mehmet Enlioğlu Youtube için de içerik üretiyor. Enlioğlu; “Dünyanın en büyük video uygulaması olan Youtube, ülkemizde de oldukça popüler. Youtube ile birlikte hayatımıza giren Youtuber diye bir kavram var. Ben Youtuber'lığın gelecekte meslek olarak görüleceğini düşünüyorum. Birçok kişi geçimini buradan sağlıyor ve bu işi profesyonel olarak yapıyor” dedi.

İşletmesinde çektiği TikTok videoları büyük ilgi gören Mehmet Enlioğlu; “Mağazamda günlük çektiğim videolar TikTok uygulamasında büyük ilgi görünce, bu videoları çekmeye devam ettim. TikTok özellikle gençler tarafından kullanılan ve ilgi gösterilen bir platform. Burada da var olmak benim için büyük bir keyiftir” dedi.