Yeni nesil konsollara ilk Türk oyunu geliyor

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu Ufuk Anteplioğlu, yeni oyun projesinin ‘poligon' tarzında olduğunu söyleyerek, sektörde devrim yapan iki büyük oyundan etkilendiğini belirtti.

“Tüm oyuncular deneyimlemek isteyecek”

Anteplioğlu şöyle konuştu:“Oyun birçok farklı türü içinde barındırıyor ama temel olarak bakacak olursak ‘Battle Royale'tarzında bir oyun olduğunu söyleyebiliriz. Yalnız burada şuna dikkat çekmek istiyorum. Diğer ‘Battle Royale' oyunlarından çok daha farklı içerik ve mekaniklere sahip olarak çıkmasını planlıyoruz. Günümüzde ‘Battle Royale' en çok sevilen türlerden biri. Yinede bizim oyunumuz farklı içerikleri ile birlikte ‘Battle Royale'modunu seven sevmeyen, tüm oyuncularındeneyimlemek isteyeceği bir oyun yaptığımızı düşünüyoruz.”

“Aynı anda yayınlamayı hedefliyoruz”

Oyunu şuan yeni nesiloyun konsolları için hazırladıklarını ifade eden Anteplioğlu, “Yeni nesil cihazlar çıktığı zaman optimizasyon kontrolü yapıp hem eski, hem de yeni nesil modellerde aynı anda yayımlamayı hedefliyoruz” dedi.

“Mezuniyet sonrasında da desteğe devam ediyoruz”

Mezun öğrencileri ile irtibatı sürekli sağladıklarını ifade eden İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli ise, “Öğrencilerimizle olan bağımızı hiçbir zaman koparmıyoruz. Öğrencilik süresince verdiğimiz destekleri mezuniyet sonrasında da maddi manevi devam ettiriyor, projesi olanlara elimizden gelen tüm imkânları sunmaya gayret ediyoruz” diye konuştu.

