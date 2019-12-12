Yeni neslin hayalindeki iş: Influencer olmak

Değişen teknolojiler ve gelişen sosyal medya, yeni meslekleri hayata dahil etti. Bu mesleklerden en dikkat çekicisi ve son yıllarda cazibesi hızla artanı ise influencerlık.

Youtube, Twitter, Instagram, Twitch gibi platformlarda fenomen olan isimlerin bir ürün ve ya markanın tanıtımını, reklamını kendi sayfası üzerinden yapması olarak tanımlanan Influencer, sektörü de kendi yıldızlarını oluşturdu.

İzmirli Simay Özyiğit de, hızla artan takipçi sayısı ve kurumsal firmalardan gelen taleplerle Instagramın en dikkat çeken influencerları arasına girdi. @worldofsimay kullanıcı adıyla Instagram'da hızla yükselen Influencer Simay Özyiğit, İzmir'de medya ve halkla ilişkiler sektöründe çalışırken hobi olarak başladığı instagram paylaşımlarını zaman içinde profesyonel bir işe dönüştürdü.

Satış müdürlüğünden istifa etti

Son olarak bir otelde satış müdürü olarak kariyerine devam ederken influencer olmak için istifa eden Özyiğit, "Risk aldım; ama kendimi mutlu hissettiğim bir iş yapmak istiyordum. Zaten Instagram hesabım oldukça ilgi çekmeye başlamıştı. Hatta tanınırlığım oteldeki mesleğimin önüne geçmiş durumdaydı. Bu durum yönetimle de sıkıntı yaşamama neden oluyordu. Sonunda kararımı verdim, 'Ben Instagram ve sosyal medyada büyümek istiyorum' dedim. Kurumlara değil, kendime çalışacaktım ve kendi işimin patronu olacaktım. Bundan daha güzel ne olabilirdi ki?" dedi.

Influencer kariyerinin oğlu Kuzey doğduktan sonra hızla yükseldiğini anlatan Özyiğit, "Kuzey ile paylaştığım fotoğraflar çok dikkat çekti. Sayfamı ciddi bir kadın ve anne kitlesinin takip ettiğini öğrendim. Onlara tecrübelerimi, tecrübesizliğimi, mutluluğumu, üzüntümü, sorunlarımı kısacası yaşadıklarımı anlattıkça bir baktım benim gibi inanılmaz bir kitle var. Birlikte öğrenmek, bilgiyi paylaşmak kadar güzel bir duygu yok" diye konuştu.

"Artık ünlü olmak sanal ortamda başlıyor"

Influencer olabilmek ne yaşın ne de mekanın önemi olmadığını vurgulayan Özyiğit, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Influencer olabilmek için bence ne yaşın ne mekanın önemi var; artık ünlü olmak sanal ortamda başlıyor. Binlerce kişiye istediğiniz fotoğrafı atabiliyorsunuz, istediğiniz şarkıyı söyleyebiliyorsunuz. Sesiniz güzelse yaptığınız şarkıyla bir bakmışsınız ki fenomen olmuşsunuz. Reymen, Ben Fero hep bu şekilde ünlenen isimler, hatta ünlülerden bile fazla takipçileri var. Burası inanılmaz bir pazar. Eğer farklıysanız, iyi içerik ve görsel üretebiliyorsanız her zaman şansınız var."

Instagram'da doğru ve ilgi çekici paylaşımlar yapmak ve daha geniş kitleler ile etkileşimde bulunmak için tavsiyelerde de bulunan Özyiğit, "Kesinlikle ilk önereceğim şey; çekimlerinin özgün olması ve denenmemişi denemeye çalışmaları olacaktır; çünkü benzer işler kimseye artı katmıyor. Fotoğraf çektikleri açı, ışık, paylaşırken yazdıkları metindeki cümleler çok önemli” dedi.