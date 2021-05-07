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Yeni reklam filminde 'yenilen, eğlen, devam et' mesajı

Yeni reklam filminde 'yenilen, eğlen, devam et' mesajı
Yeni reklam filminde 'yenilen, eğlen, devam et' mesajı

Hazır giyim markası DeFacto, yeni reklam filmini yayına aldı. Marka yeni kampanyası ile ‘yenilen, eğlen, devam et’ diyerek tüketiciye her daim iyi hissettirmeyi vaad etti.

Yeni reklam filmi için hazırlanan eğlenceli ve akılda kalıcı jingle'ıyla DeFacto, “yenilen, eğlen, devam et” sloganıyla moda severleri yeni koleksiyonuna davet etti. Değişimin, yenilenmenin getirdiği eğlence anlayışı ile çekilen reklam filminde, koleksiyonun canlı renkleri günlük hayata dair kesitlerden oluşan dinamik sahneleriyle karşımıza çıkıyor. Markanın yeni koleksiyonuyla birlikte başlattığı değişim sürecinin Wunderman Thompson imzası taşıyan ilk filmin yönetmen koltuğunda Gizem Elçi oturuyor. Filmin yapımcılığını ise Panda Film üsteleniyor. Söz konusu filme sosyal video platfromu Youtube üzerinden de ulaşılabiliyor.

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