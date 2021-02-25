İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeni taşındığı evde cansız bedeni bulunan kadının ölüm sebebi ortaya çıktı

Yeni taşındığı evde cansız bedeni bulunan kadının ölüm sebebi ortaya çıktı
Yeni taşındığı evde cansız bedeni bulunan kadının ölüm sebebi ortaya çıktı

Ankara’nın Mamak ilçesinde yeni taşındığı evde erkek arkadaşı tarafından cesedi bulunan kadının soba zehirlenmesi neticesiyle vefat ettiği öğrenildi.

Başkent'in Mamak ilçesinde bulunan 706. sokaktaki bir evde erkek arkadaşı tarafından cesedi bulunan yabancı uyruklu kadının sobadan sızan karbonmonoksit gazı sonucunda zehirlenerek hayatını kaybettiği öğrenildi.
Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda bölgeye çok sayıda olay yeri inceleme ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. Olay yerindeki ilk incelemeler sonucunda yabancı uyruklu kadının vefat ettiği belirlenmiş ve ölüm nedeninin anlaşılması için cansız bedeni Adli Tıp morguna götürülmüştü. Yapılan kan testinde vefat eden kadının karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

Ali Nargüner
 

İLGİLİ HABER
Başkentte bir kadın yeni taşındığı evinde ölü bulundu Başkent’te bir kadın yeni taşındığı evinde ölü bulundu

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.