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Yeni taşındığı evinin camlarını silmek isterken 6. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Yeni taşındığı evinin camlarını silmek isterken 6. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Yeni taşındığı evinin camlarını silmek isterken 6. kattan düşen kadın hayatını kaybetti

Kırıkkale'de bir kadın, yeni taşındığı evin camlarını silerken dengesini kaybederek 6'ncı kattan düştü. Hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Kırıkkale il merkezi Kurtuluş Mahallesi 748 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yeni taşındığı evini temizlemek isteyen Birsen M. (58), camları temizlerken dengesini kaybederek 6. kattan düştü. Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Birsen M., Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Birsen M. tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Bedirhan Göksu
 

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