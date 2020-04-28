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Yeni tavsiye: Güvenlik görevlileri cam kabinde dursun

Yeni tavsiye: Güvenlik görevlileri cam kabinde dursun
Yeni tavsiye: Güvenlik görevlileri cam kabinde dursun

“Güvenlik görevlisi ile ziyaretçi arasında bir metre mesafe olmalı. Eğer üst araması yapacaksa maske, gözlük veya yüz korucuyu kullanmalı”

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu, banka, PTT, Karantina Merkezleri gibi yerlerde çalışan güvenlik görevlilerine yönelik bir rehber hazırladı. Tavsiye rehberinde şunlar yer aldı:
∂ Güvenlik görevlilerinin yüz yüze temas ihtimalini azaltmak için cam kabinlerde çalışmaları iyi olur. Böyle bir imkân yoksa kuruma girenlerle güvenlik görevlileri arasında en az bir metre mesafeyi sağlayacak şekilde düzenlemeler yapılmalı.
∂ Görevli, üst araması yaparken maske, gözlük veya yüz korucuyu kullanmalı.
∂ Vücut salgılarıyla gözle görülür bir kirlenme ihtimali yoksa eldiven takmamalı. Çünkü sık sık değiştirilemeyen eldivenler, kirlenmeye yol açabilir.
∂ Görevli, iş mahallinden dinlenmek için ayrılırsa kullandığı ekipmanı çıkarıp evsel atık kutusuna atmalı.
∂ Maskeler nemlendikçe ve kirlendikçe yenisi ile değiştirilmeli.

HASAR GÖRMÜŞ MASKE TAKMAYIN
Bilim Kurulu, Covid19'dan korunmak için sağlık çalışanlarının taktığı N95/FFP2 ve tıbbi maskelerin kullanılması için yeni kurallar belirledi. Kurul “Açıkça hasar görmüş veya nefes alması zor olan herhangi bir maske kullanılmamalı. Maske, çıkarılmadan hastalar arası geçişlerde sekiz saat takılabilir. Kişiye özel maskeler el hijyeni sağlandıktan sonra çıkarılmalı” dedi.
Türkiye Gazetesi

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