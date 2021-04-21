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Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama

Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama
Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama

Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş, “Türkiye’nin ihracatının arttırılması, ekonomik büyüklüğü, refah seviyesinin yükselmesi için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Yeni Ticaret Bakanı Mehmet Muş'tan ilk açıklama - Tıkla İzle

Ticaret Bakanı Muş, TBMM'de gazetecilerin sorularını cevapladı. Muş, yeni görevine ilişkin olarak, “AK Parti'de siyaset yapanlar için her zaman her türlü göreve hazırlıklı olmak gerekir. Dolayısıyla biz de ülkemize hizmet adına her zaman her türlü göreve hazırdık, hazırlıklıydık. Öncesinden bununla alakalı bilgim vardı, Cumhurbaşkanımız benimle paylaştı. Türkiye'nin ihracatının arttırılması, ekonomik büyüklüğü, refah seviyesinin yükselmesi için elimizden geleni yapacağız. 84 milyonun refahını yükseltmek” dedi.

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