Yeni tip korona virüs salgının son bulması için camilerden dua sesleri yükseldi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yeni tip korona virüs salgınının son bulması için yatsı ezanı sonrasında camilerde dua seslerinin yükseleceğini duyurmuştu. Dün başlayan uygulama kapsamında, yatsı ezanı okunduktan sonra salgının son bulması ve hastaların şifaya kavuşması için camilerden dua sesleri yükselmişti. Bugün de yatsı ezanın ardından tüm camilerden yeni tip korona virüs salgının sona ermesi için dualar edildi. Bazı vatandaşların evinin penceresine çıkarak camilerden yükselen dua seslerine ellerini semaya açıp dua ederek eşlik ettiği görüldü.

Yatsı ezanı ardından dualar okundu, tekbirler getirildi

Bursa'da dün yatsı ezanının ardından başlatılan dua uygulamasına bu akşamda tekbir ve salavatlarla devam edildi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak binlerce insanın ölmesine sebep olan Korona virüs başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeyi kasıp kavururken, Türkiye genelinde de virüse karşı büyük bir mücadele veriliyor. Sağlık ve İçişleri Bakanlığının virüsle ilgili yayınladığı genelgeler ile gerekli tedbirleri alırken Diyanet İşleri Bakanlığı da bir takım önlemler alarak virüsün yayılmasının önüne geçmeye çalışıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı virüs tehlikesi geçene kadar camilerde cuma namazları başta olmak üzere cemaatle namaz kılınması yerine herkesin namazlarını evlerinde eda etmesi isterken, camilerden sadece ezan okunuyor.

Dün akşam Türkiye genelinde yatsı ezanının ardından başlatılan dua uygulamasına bu akşamda tekbir ve salavatlarla devam edildi. Vatandaşlar ise bu anları cep telefonları ile kaydetti.

Hatay'da minarelerden dua ve tekbir sesleri yükseldi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde minarelerden dua ve tekbir sesleri yükseldi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca korona virüs salgınının bir an önce sona ermesi ve hastaların şifa bulması için Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki camilerin hoparlöründen yatsı ezanının ardından dua ve tekbir sesleri yükseldi. Vatandaşlar, cami minarelerinden okunan duayı dinlerken, din görevlisi, "Sana sığındık kapına geldik ellerimizi semaya dillerimizi duaya gönüllerimizi şefkatle merhametine açtık kabul eyle Allah'ım bütün dünyayı kuşatan salgın hastalık karşısında bizlere inayetini lütuf eyle Allah'ım" şeklinde dua etti.