Yeni Tokat Havalimanına 14 milyon TL'lik yatırım

Tokat'ta mevcut havalimanı büyük gövdeli uçakların inişine elverişli olmaması nedeniyle yaklaşık 2 yıl önce yeni bir havalimanı inşaatına başlandı. Pist, havalimanı inşaatı, kamulaştırma ile birlikte yaklaşık olarak 500 milyon TL'ye mal olan yeni hava limanı yüzde 80 oranda tamamlandı. 2021 yılında açılması planlanan hava limanına 14 milyon TL'lik ek yatırımla argo apronu için çalışma başlatıldı. Üst yapıya yapılacak olan yatırılmada kargo binasını yapılması planlanıyor.

Bakan Albayrak, destek verdi

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Çelik, Yeni Tokat Hava Limanında kargo terminalinin binasının yapılacak olmasının tarım sektörüne önemli katkı sağlayacağını söyledi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın Tokat'a yaptığı ziyarette hava limanına kargo binası için destek istenildiğini hatırlatarak, "Sayın bakanımız bu talep doğrultusunda son derece hassas ve duyarlı davrandı. Milletvekilleri, valimiz, belediye başkanımızın, STK'larında girişimi ile bugün kargo binasının inşaatının başlamış olmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Çevre illerde kargo binası olan tek havalimanı Tokat olacak” dedi.

Tarım sektörünü geliştirecek

Yeni hava limanında kargo apronu işinin başlatılmış olmasının kendilerini son derece heyecanlandırdığını ifade eden Başkan Çelik, “Bu bizlere son dakika sürprizi oldu. Bugün itibariyle çalışmalar başlatıldı. Son derece yoğun ve hızlı bir şekilde devam ediyor. İlk etapta 14 milyon lira civarında bir ödenek tahsis edildi. Bu yatırımın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Tokat'ın tarımsal sanayisine çok büyük destek vereceğini düşünüyorum. Yakın zamanda bunu hepimiz yaşayacağız Çevre illerde artık tarımsal ürünlerinin uluslararası pazara nakliyesi konusunda havalimanımızı kullanacaklar. Hava limanımıza yakın bir yerde gıda sanayi ihtisas organize sanayinin de çok hızlı ve acil bir şekilde hayata geçirilmesi son derece önemli. Bu ikisini hayata geçirdiğimiz zaman Tokat'ın ekonomik anlamda gelecekte çok büyük mesafeler kat edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

Nurhan İçmez