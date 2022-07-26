Yeni trend: Yenidoğan hemşireliği

Yenidoğan bakımı hem ebeveynler için hem de bebek için oldukça sancılı bir süreç. Doğum sonrası hastaneden çıkıp, anne ve babaların bebekle baş başa kalması ile başlayan süreçte yenidoğan hemşireleri bebeğin ve annenin ilk 28 günlük süreçte tüm ihtiyaçlarının nasıl karşılanması gerektiği ile ilgili destek sağlıyor. İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Bahar Nur Kanbur, yenidoğan bebeğin bakımının nasıl olması gerektiği ve yenidoğan hemşireliği hakkında bilgi verdi.

Doğumdan sonraki ilk 28 gün çok önemli

Doğumdan sonraki ilk bir aylık dönem, anne ile bebek arasındaki iletişimin kurulduğu en önemli dönemdir. Bu dönemde hem annenin bedensel ve duygusal durumunda hem de ev ortamı ve sosyal hayatta değişikliklerin en yoğun yaşandığı dönem oluyor. Kadınların özellikle bu dönemde çevresindekilerin desteğine ihtiyaç duyduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi Bahar Nur Kanbur:

“2018'de yapılan çalışmada annelerin doğum sonrası dönemde bebek bakımı ve beslenmesi konusunda desteğe ihtiyaç duyduğu ortaya çıktı. Ailelerin, doğum sonrası hastanede geçirilen sürede donanımlı hizmet alamadıkları dönemler oluyor. Bununla birlikte taburcu edildikten sonra evde annenin dinlenmesi, evdeki güncel yaşantının devam etmesi, bebeğin aileye uyum sağlaması gibi durumlar göz önüne alındığında yenidoğan hemşireleri aileye destek sağlamaktadır.” dedi.

Bebeğin muhtemel sorunlarının belirlenmesine yardım eden ve çözüm üreten yenidoğan hemşireleri, yenidoğan konusunda pratik tecrübeye sahip oldukları için anneye emzirmede, bebek bakımında ve sağlık takibi konusunda yardımcı oluyor.

Bebeğin beslenme, bakım ve gelişim süreçlerine destek oluyorlar

Yenidoğan bakımında, bebek bakımı, uyku düzeni, tam ve yeterli emme oldukça büyük bir öneme sahip. Yenidoğan hemşireleri, anne ve bebek için uygun ev ortamının (uygun oda ısısı, nem oranı, ihtiyaçların belirlenmesi) hazırlanmasını sağlar. Bebeğin gelişim sürecinde kilo, boy, baş çevresi ve aşı takibini yapılmasına yardımcı olur. Aynı zamanda bebeğin beslenmesi, banyosu, masajları, gaz ve pişik bakımı ve acil durumlarda yapılması gerekenler hakkında da aileye pratik bilgiler verir. Dr. Öğr. Üyesi Bahar Nur Kanbur, yenidoğan hemşirelerinin; annenin, bebeğin beslenme, bakım ve gelişim süreçlerine hâkim hale getirilmesini sağladığını, bu yüzden ailelerin bilinçli bir destek almak için bu işin eğitimini almış yenidoğan hemşirelerinden yardım alabileceklerini vurguladı.