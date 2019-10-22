Yeni yetenekler için büyük işbirliği

Uluslararası menajerlik yapan Tolgahan Tuğlu, Türkiye'ye yeni yetenekler kazandırmak için önemli bir işbirliğine gitti. Moldova, Arnavutluk, İran, Kuveyt, Suriye, Bahreyn, Nijerya gibi ülkelerde potansiyeli olan gençleri keşfetmek amacıyla önemli bir ağ kuran Tuğlu, Türkiye'deki kulüplere bu yetenekleri kazandırmayı planlıyor. Konuyla ilgili olarak işbirliğine gittiği isimlerle birlikte İhlas Haber Ajansı'nı ziyaret eden Tuğlu, amaçlarının kulüplerin içinde bulunduğu ekonomik zorlukları da aşmaya yardımcı olmak olduğunu ifade etti. Ekonomik durumun git gide daha da zorlaştığını ifade eden Tuğlu, “Kulüpler için de işler güçleşiyor. Yeni pazarlar bulmak, yeni ekonomik modellere gitmek ve kar oluşturmak zorundayız. Ben ve ekibim; Avrupa, Asya ve Afrika gibi ülkelere seyahatlerde bulunuyoruz. Şimdi 10-11 ülkeden futbol adamlarını İstanbul'da buluşturduk. Ortak amacımız futbol ekonomimizi geliştirmek ve futbolumuzu daha da ileriye götürmek. Büyük yatırımlarla scouting yapılan pazarlar yerine daha arka planda kalmış ama futbola ilgisi olan, yetenekli oyuncular çıkaran, potansiyelleri olan Nijerya, Arnavutluk, İran, Suriye gibi ülkelerle yakın işbirliğini yapıyoruz. Burada bulunmamızın da durumu bu” ifadelerini kullandı.

“Doğru hamleyle Salah gibi isimler bulabilirsiniz”

Kurdukları ağ sisteminde yer alan ülkelerin altyapı konusunda istenilen katkıyı oyuncuyu sağlayamadığını da söyleyen Tolgahan Tuğlu, “Amacımız belli bir yaşa kadar potansiyeli olan oyuncuları görmek ve onları keşfetmek. İşte o zaman Salah gibi yıldızları çıkarırsınız. Bu ülkelerden çok önemli isimler çıkıyor. Hem özkaynakları kullanmak hem de ekonomik getiri sağlamak için çok önemli bu hamle. Bu sadece yurt dışından oyuncu getirmek değil, bizim ülkemizdeki oyunculara uluslararası tecrübe kazandırmak, özgüven kazandırmak. Bu nedenle bu oluşuma çok önem veriyoruz” açıklamasını yaptı.

Bozhan Memiş - Bora Akyol - Uygar Aydın

