Yeni yıl sofralarının lezzetleri CarrefourSA marketlerindeki yerini aldı

Yaklaşan yeni yıl öncesinde yılbaşı sofralarında ihtiyaç duyulan tüm lezzetleri ve yılbaşını anlamlı kılan süslemeleri, marketlerinde müşterileriyle buluşturmaya başladığını duyuran CarrefourSA, yılbaşının simgeleri, çam ağacı ve süslerinin marketteki yerini aldığını bildirdi. Sofralarının ana yemeği kızarmış hindiyi ise yılbaşı sipariş verilebileceğini ve ‘Milli Piyango' bileti satın alarak Talih Kuşu'na talip olunabileceğini duyurdu.

“Ülkemiz ve müşterilerimiz adına şans dolu bir yıl dileriz”

Yeni yıla ilişkin değerlendirmede bulunan CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, “Her yeni yıl, yeni bir başlangıcın habercisi niteliğindedir. 2018 yılını geride bırakıp 2019 yılına adım atarken başta ülkemiz adına birlik ve beraberlik, ekonomimiz adına bolluk ve bereket, müşterilerimiz adına da şans dolu bir yıl diliyoruz. Bugüne kadar imza attığımız ilkler bir yana, ülkemize kazandırdığımız yenilikler ve sunduğumuz ürün çeşitliliği ile tüketiciler adına en iyi alternatifleri sunan marka olduk. Kurum olarak tüm Türkiye'nin yeni yılını kutlarız” dedi.

İki farklı hindi siparişi

Yılbaşı sofrasından hindiyi eksik etmeyenler için CarrefourSA, tercihe göre “Hindi Dolması” ya da “Yarım Hindi” şeklinde 28 Aralık Cuma, saat 23.59'a kadar kurumun internet sitesi üzerinden sipariş verilerek 31 Aralık akşamı belirtilen adrese tam saatinde teslim edileceği bildirildi.

Talih Kuşu, bu yıl talihlisini arıyor

Büyük ikramiyenin 70 milyon TL olduğu 2019 Yılbaşı Özel Çekilişi'nde CarrefourSA bu yıl da, Milli Piyango yılbaşı bilet satışları ile müşterilerine büyük ikramiye heyecanına ortak olma fırsatı veriyor. CarrefourSA, bu yıl Milli Piyango sahibi olmak isteyenlere kredi kartıyla satın alma imkânı da sağlıyor.

Özel yılbaşı sepeti

CarrefourSA, yılbaşında sevdiklerine sürpriz yapmak isteyenler için özel bir yılbaşı sepeti hazırladı. CarrefourSA'nın yılbaşı sepetinde, alkolsüz içeceklerin yanı sıra tavuk noodle paketinden, ton balığına, kahve çeşitlerinden, kuruyemiş ve patlamış mısıra, çikolata ve bisküvi çeşitlerinden kruvasana zengin ürün çeşitlerinin yer alıyor. Yılbaşı sepeti, 13 Aralık 2018 – 3 Ocak 2019 tarihleri arasında yüzde 46 indirim avantajıyla satışa sunuluyor. Yeni yılı evlerinde karşılayacak olanlar için alışılagelmiş yılbaşı eğlencesi Tombala, yılbaşının olmazsa olmazı çam ağacı ve yeni yıl süsleri ile geceye eşlik eden mezeler, kuruyemişler ve meyve çeşitleri de müşteriler için reyonlardaki yerlerini aldı.