Yeni yıla çalışarak girdiler

Yozgat'ta yılbaşı dolayısıyla kimi vatandaşlar yeni yıl coşkusu yaşarken kimi vatandaşlar ise 2020 yılına çalışarak girmek zorunda kaldı. Yozgat Belediyesi temizlik işçileri mesailerine ara vermeden soğuk havada çöp toplayarak yeni yıla girerken taksiciler ise gecenin ilerleyen saatlerine kadar çalışarak 2020 yılına girdi. Jandarma ve polis ekipleri de yılbaşı dolayısıyla şehir giriş ve çıkışları ile şehir merkezinde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir alarak yeni yıla merhaba dedi.

Jandarma ekipleri şehir girişinde uygulama noktasında durdurulan araçlarda narkotik köpekleriyle arama yaptı.

Yozgat Valisi Kadir Çakır ise Alparslan Türkeş Huzur Evini ziyaret ederek yaşlıların yeni yılını kutladı. Çakır, daha sonra Muslubelen jandarma uygulama noktasını, Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ile polis merkezini ziyaret ederek, görev yapan jandarma ve polis ekiplerinin yeni yılını kutlayıp çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Vali Çakır, 2020 yılının hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Başta huzurevimiz olmak üzere büyüklerimizi ziyaret ettik, onların ellerini öptük, sonra da polis ve askerimizi ziyaret ettik. Gelen yolcularımızı trafik kurlarına uymaları konusunda uyarılarda bulunduk. İnşallah önümüzdeki yıllar memleketimiz ve vatanımız için çok daha iyi olur. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın, içeride ve dışarıda ne kadar kötü niyetli insanlar varsa bertaraf etsin. Yeni yılın milletimize ve Yozgatlı hemşerilerimize hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.

Ziyaretlerde Vali Çakır'a İl Jandarma Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt ve İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk eşlik etti.

Bahadır Muhlis Gökgül