Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak 2023| İlk toplantı sona erdi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu yapacağı yeni yılda yapacağı 3 toplantının ardından asgari ücrette yeni tutarı belirleyecek. Bu kapsamda ilk toplantı bugün tamamlandı. Basına kapalı gerçekleşen toplantıda, işçi ve işveren tarafı görüş ve taleplerini açıkladı.

Kamuoyunun asgari ücret beklentisi 7 bin 845 TL oldu

Asgari ücret belirleme çalışmaları çerçevesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde akademik bir kadronun gerçekleştirdiği araştırma çerçevesinde hem işçi hem de işveren kesimine ulaşıldı. Türkiye genelinde yapılan araştırmada katılımcıların yüzde 50'sini kadınlar, yüzde 50'sini ise erkekler oluşturdu. Yüzde 18,1'i ilkokul ve altı, yüzde 18,1'i ortaokul-ilköğretim, yüzde 37,3'ü lise ve dengi, yüzde 26,5'i ise yükseköğretim ve üzeri eğitim almış olan katılımcıların yüzde 33,8'i özel sektörde işçi olarak çalışıyor. Ev hanımı, emekli, öğrenci olan, küçük ve orta ölçekli işletmelerde çalışan işçiler, kamu sektöründe işçi olarak çalışan ve diğer mesleklerde çalışan katılımcıların yanıtladığı anket çerçevesinde çeşitli sektörlerde Türk üretim yapısının ağırlıklı oranlarını yansıtacak düzeydeki işletmelere de gidilerek, işletmelerin sahipleri ve profesyonel yöneticileri ile görüşmeler yapıldı. İşçi, işveren ve farklı mesleklerden oluşan vatandaşların oluşturduğu kamuoyuna 2023 yılı asgari ücret beklentisinin sorulması üzerine işçilerin asgari ücret beklentisi 7 bin 500 TL'nin üzerindeyken, işverenlerin asgari ücret beklentisi 7 bin TL oldu. İşçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerden oluşan vatandaşların oluşturduğu kamuoyunun ortak beklentisi ise 7 bin 845 TL oldu. Asgari ücretle çalıştığını belirten işçilerin asgari ücretten beklentisi de ortalama 7 bin 630 TL olarak hesaplandı.

İşverenlerin yüzde 68,8'i asgari ücretin artırılmasının işsizlik oranını da artıracağını düşünüyor

'Asgari ücretin artırılacak olması ile birlikte işsizlik oranı da artar mı?' sorusunun sorulduğu araştırmada, katılımcıların yüzde 55'i asgari ücretin artırılmasının işsizliği artıracağı, yüzde 45'i ise artırmayacağı yanıtını verdi. İşverenlerin yüzde 68,8'i asgari ücretin artırılmasının işsizlik oranını da artıracağını düşündüğünü dile getirdi.

İşçilerin yüzde 80,4'ü asgari ücretle ilgili açıklamaları takip ediyor

‘Asgari ücretle ilgili açıklamaları takip ediyor musunuz?' sorusu üzerine işçilerin yüzde 80,4'ü açıklamaları takip ettiği, yüzde 19,6'sı takip etmediği cevabını verdi. İşverenlerin ise yüzde 81,9'u açıklamaları takip ettiği, yüzde 18,1'i takip etmediği yanıtını verdi. Ne işçi ne işveren olan kamuoyunu oluşturan vatandaşlar ise bu soru üzerine yüzde 79,5'i asgari ücretle ilgili açıklamaları takip ettiğini, yüzde 20,5'i ise takip etmediğini ifade etti.

Türk-İş: “Komisyonumuz asgari ücret toplantısına 7 bin 785 lira açlık sınırından başlayacak”

Türk-İş sendikası Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı öncesinde sendika genel merkezinde basın açıklaması yaptı. Atalay, bir televizyon programında verdiği açlık sınırı rakamının, asgari ücret için taban fiyat olduğunu dile getirdi.

“Bir bekâr çalışanın açlık yaşam maliyeti 7 bin 785 lira olduğunu ifade ettik”

Televizyon programında verilen rakamın bekâr çalışanın açlık yaşam maliyeti olduğunu dile getiren Atalay, “Geçen hafta ayın 1'inde bir canlı yayında genel sorunları problemleri konuşurken spiker asgari ücretle ilgili ‘Türk-İş'in durumu ne?' ifadesinde bulundu. Biz de o akşam Türk-İş'in bir bekâr çalışanın açlık yaşam maliyetinin 7 bin 785 lira olduğunu ifade ettik. Ama kamuoyunda sanki ‘Türk-İş böyle bir rakam telaffuz ediyor' gibi bir algı oluştu. Beş aydır bu ülkede bizim dışımızda herkes asgari ücreti konuşuyor. Biz asgari ücreti konuşmaya bugün başladık. Komisyon çalışmalara başlayacak, daha 50 gün var. Biz bugüne kadar asgari ücretle ilgili bu konuları konuşmamaya gayret sarf ettik” ifadelerini kullandı.

“Asgari ücret komisyonu adil bir komisyon değil”

Asgari ücret tespit komisyonlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Atalay, “Asgari Ücret Komisyonu, adil bir komisyon değil. Yüksek Hakem Kurulu, adil bir komisyon değil. Bunlar 12 Eylül'den kalan bize sıkıntılı, problemli konular. Komisyon 15 kişiden oluşuyor, burada biz 5 kişiyiz. Burada biz olsak da olmasak da işveren ve hükümet oturduğu zaman bugüne kadar 34 kere bunu uygulamışlar” diye konuştu.

Toplumun büyük bir bölümünü memnun etmeyecek bir rakamın altına imza atmayacaklarını vurgulayan Atalay, “Bugün komisyonumuz, asgari ücret toplantısına 7 bin 785 lira açlık sınırından başlayacak. Onun üstüne nereye çıkabiliyorsa toplumun büyük kesimini memnun edecek bir rakam olursa oturup altına imza atarız. Altını çizerek söylüyorum, komisyonun oturacağı rakam bir kişinin açlık bedeli olan 7 bin 785 lira. Bu bizim teklifimiz değildi, bu bizim açlık sınırını kamuya açıkladık, sanki Türk-İş bunu istemiş gibi söylüyorlar” açıklamasında bulundu.

“Alım gücü bal gibi düştü”

Açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Atalay, “Dün siyasinin biri söylüyor, ‘alım günü düşmedi'. Ya o markete gitmiyor, ya o pazara gitmiyor, ya görmüyor. Alım gücü bal gibi düştü. Geçen sene bu vakitte 35 lira olan peynir şuan da 150 lira. Alım gücü başka nasıl düşsün. Enflasyon da artmasın asgari ücret de artmasın” şeklinde konuştu.

Türk-İş Genel Sekreteri Kavlak asgari ücrette ilk toplantıyı değerlendirdi: "Yarın hepsini tek tek açıklayacağız”

Asgari ücreti belirlemek üzere bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından bakanlık binasından ayrılan ilk grup Türk-İş oldu. Bakanlık önünde açıklamalarda bulunan Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, toplantının iyi geçtiğini bildirerek, “Toplantıda konuştuğumuz konuları Türk-İş Yönetim Kurulu'yla değerlendireceğiz. Kapsamlı bir açıklamayı genel merkezde yapacağız. Yarın hepsini tek tek açıklayacağız” ifadelerini kullandı.

İkinci toplantı 14 Aralık'ta

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2023 yılı asgari ücretini belirlemek üzere ikinci toplantıyı 14 Aralık'ta yapacak. Gerçekleştirilecek üç toplantının ardından 2023 asgari ücret zammı belli olacak.

Türk-İş: “Komisyonumuz asgari ücret toplantısına 7 bin 785 lira açlık sınırından başlayacak” Türk-İş sendikası Genel Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı öncesinde sendika genel merkezinde basın açıklaması yaptı. Atalay, bir televizyon programında verdiği açlık sınırı rakamının, asgari ücret için taban fiyat olduğunu dile getirdi. “Bir bekâr çalışanın açlık yaşam maliyeti 7 bin 785 lira olduğunu ifade ettik” Televizyon programında verilen rakamın bekâr çalışanın açlık yaşam maliyeti olduğunu dile getiren Atalay, “Geçen hafta ayın 1'inde bir canlı yayında genel sorunları problemleri konuşurken spiker asgari ücretle ilgili ‘Türk-İş'in durumu ne?' ifadesinde bulundu. Biz de o akşam Türk-İş'in bir bekâr çalışanın açlık yaşam maliyetinin 7 bin 785 lira olduğunu ifade ettik. Ama kamuoyunda sanki ‘Türk-İş böyle bir rakam telaffuz ediyor' gibi bir algı oluştu. Beş aydır bu ülkede bizim dışımızda herkes asgari ücreti konuşuyor. Biz asgari ücreti konuşmaya bugün başladık. Komisyon çalışmalara başlayacak, daha 50 gün var. Biz bugüne kadar asgari ücretle ilgili bu konuları konuşmamaya gayret sarf ettik” ifadelerini kullandı. “Asgari ücret komisyonu adil bir komisyon değil” Asgari ücret tespit komisyonlarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Atalay, “Asgari Ücret Komisyonu, adil bir komisyon değil. Yüksek Hakem Kurulu, adil bir komisyon değil. Bunlar 12 Eylül'den kalan bize sıkıntılı, problemli konular. Komisyon 15 kişiden oluşuyor, burada biz 5 kişiyiz. Burada biz olsak da olmasak da işveren ve hükümet oturduğu zaman bugüne kadar 34 kere bunu uygulamışlar” diye konuştu. Toplumun büyük bir bölümünü memnun etmeyecek bir rakamın altına imza atmayacaklarını vurgulayan Atalay, “Bugün komisyonumuz, asgari ücret toplantısına 7 bin 785 lira açlık sınırından başlayacak. Onun üstüne nereye çıkabiliyorsa toplumun büyük kesimini memnun edecek bir rakam olursa oturup altına imza atarız. Altını çizerek söylüyorum, komisyonun oturacağı rakam bir kişinin açlık bedeli olan 7 bin 785 lira. Bu bizim teklifimiz değildi, bu bizim açlık sınırını kamuya açıkladık, sanki Türk-İş bunu istemiş gibi söylüyorlar” açıklamasında bulundu. “Alım gücü bal gibi düştü” Açıklamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Atalay, “Dün siyasinin biri söylüyor, ‘alım günü düşmedi'. Ya o markete gitmiyor, ya o pazara gitmiyor, ya görmüyor. Alım gücü bal gibi düştü. Geçen sene bu vakitte 35 lira olan peynir şuan da 150 lira. Alım gücü başka nasıl düşsün. Enflasyon da artmasın asgari ücret de artmasın” şeklinde konuştu. Türk-İş Genel Sekreteri Kavlak asgari ücrette ilk toplantıyı değerlendirdi: "Yarın hepsini tek tek açıklayacağız” Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının iyi geçtiğini belirten Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, “Kapsamlı bir açıklamayı genel merkezde yapacağız. Yarın hepsini tek tek açıklayacağız” dedi. Asgari ücreti belirlemek üzere bir araya gelen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yaklaşık 4 saat süren toplantının ardından bakanlık binasından ayrılan ilk grup Türk-İş oldu. Bakanlık önünde açıklamalarda bulunan Türk-İş Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, toplantının iyi geçtiğini bildirerek, “Toplantıda konuştuğumuz konuları Türk-İş Yönetim Kurulu'yla değerlendireceğiz. Kapsamlı bir açıklamayı genel merkezde yapacağız. Yarın hepsini tek tek açıklayacağız” ifadelerini kullandı.



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