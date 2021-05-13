Yeni yıldan itibaren gerçekleştirilen FETÖ mahrem operasyonlarında bin 565 kişi gözaltına alındı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı operasyonel birimlerin terör örgütü FETÖ/PDY'nin çeşitli yapılanmalarına yönelik 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında düzenlediği 46 operasyonda bin 565 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “1 Ocak - 30 Nisan tarihleri arasında FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan bin 565 şahıstan 380'i etkin pişmanlıktan yararlanmıştır. Şüphelilerce teşhis/beyan edilen 6 bin 31 şahıstan bin 510'ununun daha önce adli işlem görmediği tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu operasyonların ve gözaltına alınanların sayısı ise şu şekilde:

Emniyet mahrem yapılanması: 8 operasyon, 280 gözaltı

Kara Kuvvetleri mahrem yapılanması: 6 operasyon, 115 gözaltı

Jandarma mahrem yapılanması: 4 operasyon, 152 gözaltı

Hava Kuvvetleri mahrem Yapılanması: 2 operasyon, 23 gözaltı

Deniz Kuvvetleri - Sahil Güvenlik mahrem yapılanması: 1 operasyon, 35 gözaltı

Mülkiye yapılanması: 1 operasyon, 29 gözaltı

Adliye mahrem yapılanması: 3 operasyon, 56 gözaltı

Savunma Sanayii Başkanlığı: 1 operasyon, 19 gözaltı

MEB öğretmen yapılanması: 1 operasyon, 9 gözaltı

Güncel faaliyet yapılanması: 2 operasyon, 18 gözaltı

Diğer yapılanmalar: 17 operasyon, 858 gözaltı

Ali Nargüner

