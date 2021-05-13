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Yeni yıldan itibaren gerçekleştirilen FETÖ mahrem operasyonlarında bin 565 kişi gözaltına alındı

Yeni yıldan itibaren gerçekleştirilen FETÖ mahrem operasyonlarında bin 565 kişi gözaltına alındı
Yeni yıldan itibaren gerçekleştirilen FETÖ mahrem operasyonlarında bin 565 kişi gözaltına alındı

Ankara’da terör örgütü FETÖ/PDY’nin çeşitli yapılanmalarına yönelik 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 46 operasyonda bin 565 kişi gözaltına alındı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı operasyonel birimlerin terör örgütü FETÖ/PDY'nin çeşitli yapılanmalarına yönelik 1 Ocak-30 Nisan tarihleri arasında düzenlediği 46 operasyonda bin 565 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, “1 Ocak - 30 Nisan tarihleri arasında FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan bin 565 şahıstan 380'i etkin pişmanlıktan yararlanmıştır. Şüphelilerce teşhis/beyan edilen 6 bin 31 şahıstan bin 510'ununun daha önce adli işlem görmediği tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Söz konusu operasyonların ve gözaltına alınanların sayısı ise şu şekilde:

Emniyet mahrem yapılanması: 8 operasyon, 280 gözaltı
Kara Kuvvetleri mahrem yapılanması: 6 operasyon, 115 gözaltı
Jandarma mahrem yapılanması: 4 operasyon, 152 gözaltı
Hava Kuvvetleri mahrem Yapılanması: 2 operasyon, 23 gözaltı
Deniz Kuvvetleri - Sahil Güvenlik mahrem yapılanması: 1 operasyon, 35 gözaltı
Mülkiye yapılanması: 1 operasyon, 29 gözaltı
Adliye mahrem yapılanması: 3 operasyon, 56 gözaltı
Savunma Sanayii Başkanlığı: 1 operasyon, 19 gözaltı
MEB öğretmen yapılanması: 1 operasyon, 9 gözaltı
Güncel faaliyet yapılanması: 2 operasyon, 18 gözaltı
Diğer yapılanmalar: 17 operasyon, 858 gözaltı

Ali Nargüner
 

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