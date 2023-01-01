Yeni yılın en ilginç görüntüsü Bayburt'tan

Kafadar arkadaşların sıpalarla gezintiye çıktığını gören vatandaşlar ise o anları cep telefonuyla kaydettiler. Gençlerin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri büyük beğeni toplarken, film sahnelerini aratmayacak o anlar ise yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Geç saatlerde işten çıkan arkadaşını yalnız bırakmayarak iş çıkışı almaya giden Recep Deligöz ve Ahmet Bayram, öğretmenevi önünden geçtikleri esnada sahipsiz sıpaları gördüler. Gidecekleri yere sıpalarla gitmeye karar veren iki arkadaş, öğretmenevinden Cumhuriyet Caddesi'ne sıpa üzerinde geldiler. İşi şakaya vuran gençler daha sonra sıpa üzerinde caddede tur atmaya başladılar. Caddede sıpalarla dolaşan gençleri görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Oradan aracıyla geçen ve o anları cep telefonuyla kaydeden bir vatandaş ise, aracından kafadar arkadaşlara seslenerek, "Marka olmuşsunuz resmen gençler yemin ediyorum. Adamsınız arkadaşlar. Bir tur biz de binelim, gençler biz de bir tur binebilir miyiz?" dedi.

Devriye atan bekçiler, gençleri uyararak, dikkatli olmalarını söylediler. Bekçilerin sözünü dinleyen gençler ise işten çıkan arkadaşını aldıktan sonra buldukları sıpaları, aldıkları yere bıraktılar.

Öznur Demir



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