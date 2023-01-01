Yeni yılın ilk bebekleri doğdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yeni yıla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde sağlık çalışanlarıyla birlikte girdi. Hastane çalışanlarının yeni yıllarını kutlayan Bakan Koca, yeni yılın ilk dakikalarında çocuklarını kucağına alan 4 aileyi de tebrik etti. Yeni yılın ilk doğan bebeği Yavuz Selim Demir oldu. Koca, hastanede tedavi gören hastaları da ziyaret ederek durumları hakkında bilgi aldı ve yeni yıllarını tebrik etti.

“Türkiye yüzyılının da ilk bebeği”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Diğer yıllardan farklı bir gecemiz. Geleneksel olarak yıl ilk doğan bebeğini ziyaret ettiğimizi biliyorsunuz. Ama bu gecenin önemi daha farklı. Çünkü cumhuriyetimizin yüzüncü yılının son bebeği aynı zamanda Türkiye yüzyılının da ilk bebeği.

Bebeğimiz sağlıklı. Annemiz sağlıklı herhangi bir şikayeti yok. İki bin altı yüz seksen gram ağırlığında doğan bir bebek. Allah başta ailesine milletimize ve insanlığa hayırlı hizmetler yapmasını temenni ediyorum. Türkiye yüz yılının ilk bebeği olması açısından önemli. Bir birlik yüzyılına giriyoruz. Bu birlik başta kutsal aile ve toplumsal hedefleri de içeren bir yüzyıl. özellikle Bu dönemde Doğan bebeklerimiz önümüzdeki yüzyılın ufkunu belirleyecek bu bebekler. Başta ailesi olmak üzere insanlığa hayırlı hizmetler yapmasını temenni ediyorum.” dedi.

Adana'da 2023 yılının ilk bebeği ‘Toprak' oldu

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Sevinç Gölbaşı, yılın ilk anlarında sezaryen doğumla bir erkek bebek dünyaya getirdi. Onur Gölbaşı ve Sevinç çifti, 3 kilo 700 gram dünyaya gelen bebeklerine 'Toprak' ismini verdi. Aynı hastanede anestezi uzmanı olarak görev yapan anne Sevinç Gölbaşı, doğan bebeğinin yılbaşı hediyesi olarak geldiğini ifade etti. İkinci çocuğunu kucağına aldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Gölbaşı, “Heyecanlı, mutlu, kendimizi iyi hissediyoruz. İkimizde iyiyiz. Her şey yolunda gitti, ameliyatımız da iyi geçti. Bebeğimiz de sağlıklı geldi" dedi.

Kadın hastalıkları ve doğum servisi doktoru Seray Sırkıntı da, "Yeni yılımızın ilk bebeği anestezi uzmanımız Sevinç hanımın bebeği olarak dünyaya geldi. Sezaryen ile doğumu gerçekleştirdik. 3 kilo 700 gram erkek bebek dünyaya geldi. Pediatrik muayenesi ilk anda yapıldı. Adını Toprak koymuşlar, biz de hepsi için çok mutlu olduk " diye konuştu. Meslektaşının sağlıklı bir doğum gerçekleştirdiğini dile getiren Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Adem Kaya, "Yeni yılın sürpriz bebeği Toprak bebek dünyaya geldi. Ailesine ve tüm yakınlarına sağlıklı uzun ömürlü bir bebek olarak büyümesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Konya'da 2023'ün ilk bebeği ailenin 6. çocuğu Sümeyye Nur oldu

Konya'da Yasemin ve Özgür Ata, 6. çocukları olan Sümeyye Nur bebeğe 2023 yılının ilk dakikalarında kavuştu. Sümeyye Nur bebek, Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde saat 00.02'de normal doğumla 3 kilo 650 gram ağırlığında dünyaya geldi. İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç ve İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç ile birlikte yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen Sümeyye Nur bebeği ve ailesini ziyaret etti. Çataklı, aileye hediye verdi. Ailenin, kızlarının iki isminden birine kendileriyle ilgilenen hemşirenin ismini verdiği öğrenildi.

Van'da yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi

Van'da 2023 yılının ilk bebeği ‘Ümit' oldu. SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Hatice Türlü isimli anne, yılın ilk anlarında sezaryen doğumla bir erkek bebek dünyaya getirdi. Mehmet Türlü ve Hatice çifti, dünyaya gelen bebeklerine ise 'Ümit' ismini verdi.

"Bebek bize sürpriz oldu"

İHA muhabirine konuşan anne Hatice Türlü isimli anne, çok mutlu olduğunu belirtti. Beşinci kez anne olduğunu ifade eden anne Türlü, bebeğin kendilerine sürpriz olduğunu söyledi.

“İsmi ‘Ümit' oldu”

Hastane yönetimiyle yılın ilk bebeğini ziyaret ederek, ailesine hediyeler veren Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ise bebeğin sağlıklı olduğunu söyledi. Yılın ilk bebeğinin yanında olduklarını ifade eden Sarıkaya, “Bebeğe isim verilirken buna şahitlik ettik. İsmi ‘Ümit' oldu. Yeni yılın herkese sağlık ve mutluluk getirmesini ümit ederim” dedi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Latif Hacıoğlu da bebeğin 2 kilo 800 gram olduğunu belirterek, “Annenin ve bebeğinin sağlıklı olması bizi mutlu etti. Bebeğe yaşamı boyunca sağlıklı ve huzurlu yıllar diliyorum” diye konuştu.

Malatya'da yeni yılın ilk bebekleri ikiz kardeşler Ayşe ve Murat oldu

2023 yılının dünyaya gelen bebekleri Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kadın Doğum Servisinde dünyaya geldi. Fadime ve Mustafa Kazan çiftinin dünyaya gelen Ayşe ve Murat isimli ikiz bebekleri Malatya'da yeni yılın da ilk bebekleri oldu. Yeni yılın ilk dakikalarında saatler 00.07'i gösterirken dünyaya gözleri açan ikiz bebeklerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken 31 yaşındaki anne Özlem Kazan, "İki çocuk annesiydim şimdi ikiz bebeklerim oldu 4 çocuğum var. Çok güzel bir duygu. Rabbim, dileyen herkese nasip etsin, gerçekten çok güzel bir duygu" dedi.

Doğumu gerçekleştiren doğum ebesinin ismini kız çocuklarına verdiklerini, erkek bebeğe de doktorlarının adını verdiklerini belirten anne Kazan, "Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine teşekkür ediyorum. Doktorumuz Murat Beye teşekkür ediyorum. 2023 yılı sağlık huzur ve mutluluk getirsin" şeklinde konuştu. 42 yaşındaki baba Mustafa Kazan'da 2023 yılına ikiz bebekler ile girdikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, "Rabbim çocuk isteyen herkese nasip etsin, ikiz bebeklerimiz Ayşe ve Murat vatana millete hayırlı bir evlat olurlar inşallah. Yeni yılın sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktoru Mehmet Murat Altındağ da yeni yılın ilk bebeklerinin sağlık durumları hakkında bilgiler vererek, "Doğum sonrası ikiz bebeklerden Murat 2 kilogram 400 gram, Ayşe ise 2 kilogram 150 gram olarak dünya geldi. Bebeklerimizin sağlığı çok iyi, takip edeceğiz ve bir sorun olmadığı durumda yarın taburcu etmeyi planlıyoruz" diye konuştu. Türk Kızılayı Malatya Yeşilyurt Şubesi de 2023'ün ilk bebeklerini hastanede ziyaret ederek aileye hediye verdi.

Elazığ'da yeni yılda 3 bebek dünyaya geldi

2023 yılının ilk bebekleri Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde dünyaya geldi. Ramazan ve Fatma Aslan çiftinin Eymen, Hüseyin ve Gamze Avşar çiftinin Ahlas, Beytullah ve Esra Bağcıoğlunun, Siraç çocukları olarak dünyaya geldi. Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Evren ve İl Emniyet Müdürü Celal Sel yeni yılın ilk bebeklerini ziyaret edip altın taktı.

Çok mutlu olduğunu belirten Gamze Avşar, “Çocuğumun doğmasını bekliyorduk ama bu yeni yılın ilk bebeği olmasını beklemiyorduk. Çok şükür çocuğumuz sağlıcakla geldi. İlk gebeliğimizdi. İsmi Ahlas erkek bebek gayet mutlu ve huzurluyuz. İnşallah daha da sağlıklı günler göreceğiz. Yeni yıl bebek bekleyen herkese ve bebeklere sağlık, mutluluk ve huzur getirsin” dedi.

Kırıkkale'de yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yeni yılda dünyaya gelen ilk bebeğe "Defne" ismi verildi. Mehmet ve Süveyda Albayrak çiftinin yeni yılın ilk dakikalarında bir kız çocuğu oldu. 3 kilogram ağırlığında kız bebek dünyaya getiren Süveyda Albayrak, ikinci kez annelik sevincini yaşadığını ve çok mutlu olduğunu belirtti.

Sezaryenle 4 gün erken doğum yaptığını ifade eden Albayrak, "Çok mutluyum, çok güzel bir duygu. Allah isteyen herkese nasip etsin. Yeni yılda geldi bize sürpriz yaptı. Çok mutlu etti bizi. 4 gün erken geldi. Aslında hafta içinde bekliyorduk ama yıl başında geldi" dedi.

Yasemin ve Kadir Gündoğdu çiftinin üçüncü çocuğu, "Muhammed Asaf" yeni yılda dünyaya gözünü açtı. Normal doğumla 3 kilogram bir erkek bebek dünyaya getiren Yasemin Gündoğdu, üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşadı. Anne Gündoğdu, çocuğunun sağlıklı, sıhhatli, huzurlu ve mutlu yıllarda büyümeyi istediğini söyledi.

Rabia ve Ali Doğan çiftinin ilk çocuğu "Ebrar" bebek, 2 kilo 950 gram ağırlığında doğdu. Çocuğunun sağlıklı ve uzun ömürlü bir yaşam sürdürmesini isteyen anne Doğan, "Çok mutluyum, Rabbim herkese nasip etsin. Tarif edilemez bir duygu" ifadesini kullandı. Vali Bülent Tekbıyıkoğlu ve Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, yeni yılın ilk bebeklerini hastanede ziyaret ederek, altın hediye etti. Tekbıyıkoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Geçen seneden farklı olarak bu sene de 3 tane çocuğumuz 'yeni yıla merhaba' dedi. Onlara da hayırlı bir ömür dileyerek, ufak hediyemizi takdim ettik" dedi.

Bursa'da 2022'nin son, 2023'ün ilk bebekleri dünyaya geldi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan 2022'nin son saatlerinde toplumun farklı kesimleriyle bir araya geldi. Gecenin turundaki ilk ziyareti taksi durağı olurken, daha sonra itfaiye ekipleriyle bir araya gelerek çalışmalarında başarılar diledi. Aktaş, Çavuşoğlu ve Gürkan'ın bir sonraki durağı ise, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS) Merkezi oldu. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Bursa İl Jandarma Komutanı Tekin Aktemur'un da bulunduğu ziyarette polis ekiplerine baklava ikram edildi.

2022 yılının son saatlerine yakın Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesine geçen Aktaş, Çavuşoğlu ve Gürkan, hastane personelinin yeni yılını kutladı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti Bursa Milletvekili Osman Mesten ve Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz'ın da dahil olduğu ziyarette 2022 yılının doğan son bebeği olarak kayıtlara Mert Bilal ve Hasret çiftinin bebekleri Elisa ile bir araya geldi. 2023 yılının ilk bebeği ise Ali Osman ve Döndü Deniz çiftinin Aybüke Nisa ismini verdikleri ikinci çocukları oldu. İki bebeğe de altın ve çeşitli hediyeler takdim edildi. Yeni bir yıla başladıklarını belirten Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "2023 yılının Türkiye'ye ve dünyaya hayırlar getirmesini diliyoruz. Savaşların olmadığı bir dünya diliyoruz. Bu akşam bir çok yeri ziyaret ettik. Bizlerin huzurlu bir şekilde geceyi geçirmemiz için bir çok kişi şuan çalışıyor" dedi. AK Parti Bursa milletvekilleri ise, "Yeni yılımız vatanımıza hayırlı olsun. Türkiye yüzyılının ilk saatlerini buradan tebrik ediyorum. Yeni doğan bebeklerimize de Allah uzun ömürler versin. Yeni yılın sağlık, mutluluk ve esenlik getirmesini diliyorum" diye konuştu. AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Tüm milletimizin yeni yılını tebrik ediyoruz. Önümüzdeki yılda, güzel haber ve müjdelerle beraber olmamızı diliyorum. İktidar olarak 2022 yılını tamamladığımızı düşünüyorum. Milletimize daha güzel hizmetler yapacağımıza inanıyorum" dedi.

Furkan Tan-Yılmaz Sönmez- Selçuk Dönmez - Erdal Akbuğa- Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu - Kamil Can Kılıç- Abdullah Çibir

















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