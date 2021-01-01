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Yeni yılın ilk gününde İzmir'de sessizlik hakim oldu

Yeni yılın ilk gününde İzmir'de sessizlik hakim oldu
Yeni yılın ilk gününde İzmir'de sessizlik hakim oldu

Korona virüsü tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle İzmir’in cadde, meydan ve sokakları yeni yılın ilk gününde sessizliğe büründü.

Korona virüsü tedbirleri kapsamında yılbaşı için ilan edilen 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması, dün saat 21.00'de başladı. 4 Ocak Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek olan kısıtlama sebebiyle yılın ilk gününde İzmir'in caddeleri, sokakları ve meydanları boş kaldı. Yaya ve araç trafiğinin oldukça azaldığı kentte, sokaklar hayvanlara kaldı. Yalnızca özel izinli kişilerin dışarıya çıkabildiği kentte güvenlik güçleri de, yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı uygulama noktalarında devriye ekipleriyle hazır bulundu. Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerininde, sokak hayvanlarının aç kalmaması için belirli saat ve aralıklarda sokak hayvanlarını beslemeye devam edeceği öğrenildi.

Salih Yılmazsoy - Halil Karahan
 

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