Yeni yılın ilk gününde meydanlar ve yollar boş kaldı

Korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Eminönü ve E-5 karayolu boş kaldı. Korona virüs tedbirleri kapsamında yılbaşında uygulanan 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması dün 21.00'de başladı ve pazartesi günü saat 05.00'e kadar sürecek. Yeni yılın ilk gününde sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yollar ve meydanlar boş kaldı. Dün akşam mesai çıkışında meydanlarda, yollarda ve duraklardaki yoğunluktan eser kalmadığı görüldü. Eminönü Meydanı da boş kalan meydanlardan birisi oldu. Kısıtlama kapsamında açılmasına müsaade edilen iş yeri sahipleri, yavaş yavaş kepenk açmaya başladı. Normalde insan kalabalığının oldukça yoğun olduğu meydanda kısıtlamadan dolayı sessizlik hakim oldu.

Medeni Topaloğlu

