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Yeni YÖK Projelerinden birisi daha ‘resmen' hayata geçti

Yeni YÖK Projelerinden birisi daha ‘resmen' hayata geçti
Yeni YÖK Projelerinden birisi daha ‘resmen' hayata geçti

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) girişimiyle geçtiğimiz Nisan ayında yürürlüğe giren yasal düzenleme ile “stratejik önem taşıyan projelerin” desteklenmesi için alanında öne çıkmış birden fazla üniversitenin güç, bilgi ve tecrübelerini birleştirmelerine imkan verecek olan ve “Türkiye’de ilk defa uygulanacak bir modelle” kurulan ortak araştırma ve uygulama merkezlerinden ilkinin yönetmeliği bugünkü resmi gazetede yayımlandı.

YÖK tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Bu proje ile Türk yükseköğretim sistemine “birlikte iş yapma modeli” de kazandırılmış olmakta, kamu kaynaklarının daha verimli kullanılabilmesi sağlanmaktadır. Ankara, Gazi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÖROM), Türk yükseköğretimine birlikte iş yapma modelini getirmesinin yanı sıra ülkenin gelişmesi için öncelikli ve özellikli bir alanda büyük yatırım ve harcama yapılmasını gerektiren projelerin, üniversitelerin ortak çalışmalarıyla yürütülmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunulması kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması açısından da örnek olacak.”

YÖK yaptığı açıklamaya şu şekilde devam etti:

“Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle kurulan NÖROM'un ülkemize hayırlı olmasını dileyen ve bu modelin “Türkiye için ilk defa uygulanacağını” vurgulayan YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç Yeni YÖK'ün ülkenin kalkınma hedefleri doğrultusunda katma değer üretecek yükseköğretim Ar-Ge merkezleri ile ilgili yeni ve yenilikçi çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.”

Mustafa Cenik
 

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