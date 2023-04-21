Yeni Yusufeli'nde ilk bayramlaşma gerçekleşti

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh Nehri üzerinde yapımı tamamlanan kemer baraj sınıfında 275 metreyle gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı 22 Kasım 2022 tarihinde su tutmaya başladı. Baraj kapaklarının kapanmasıyla, su seviyesi 112 metrenin üzerine çıktı. Karayolları başta olmak üzere, köy evleri ve mahalleler birer birer sular altında kalırken, son olarak ise ilçe merkezinin büyük bir bölümü sulara gömüldü. Mevcut ilçenin hemen üst kısmında bulunan Yansıtıcılar-Sakut mevkiinde 144 hektarlık alanda inşa edilen yeni yerleşim yerine hak sahiplerinin taşınma işlemi tamamlandı. Yeni hayatlarına alışmaya çalışan vatandaşlar, yeni taşındıkları ve ilçede ilk bayramlaşmalarını gerçekleştirdi.

“Aşağıdaki günlerimizi aratmayacak şekilde güzel bir bayramlaşma oldu”

Bayram namazını cemaatle birlikte ilçede bulunan Merkez Camii'nde kılan Belediye Başkanı Eyüp Aytekin, “Yeni ilçemizde çok kalabalık bir cemaatle bayram namazımızı kıldık. Bayramlaşmanın büyük bir mutluluğunu yaşadık. Yaklaşık 2 bin cemaati aldığı büyük bir cami, dolayısıyla bütün mahallelerimizden yaşayan hemşehrilerimizle aynı camide buluştuk. Aşağıdaki günlerimiz aratmayacak şekilde güzel bir bayramlaşma oldu. Bu vesileyle herkesin bayramını kutluyorum. Allah'tan afetsiz acısız nice bayramların geçmesini diliyorum” dedi.

Emin Bülbül



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