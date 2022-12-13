Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, ACT parti lideri Seymour'a küfür etti

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ile muhalefet partisi ACT lideri David Seymour'un parlamentoda yaptığı konuşmalar sırasında gergin anlar yaşandı. Başbakan Ardern, Seymour'un nefret söylemi, enflasyon, okuldan kaçma gibi konularla ilgili art arda sorduğu sorular karşısında sinirlendi. Seymour'un sorularına gergin cevaplar veren Ardern, konuşmasının sona ermesinin ardından mikrofonunun açık olduğunu unutarak yerine oturdu. Yanında bulunan Başbakan Yardımcısı Grant Robertson'a fısıldayan Başbakan Ardern, Seymour hakkında küfür etti. Parlamento televizyonundan yayınlanan görüntüler kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. Seymour olayın ardından yaptığı açıklamada Başbakan Ardern'in kendisine "Senden özür diliyorum. Bunlar söylemem gereken şeyler değildi" şeklinde mesaj attığını belirtti. Seymour, Ardern'e özrü için teşekkür ettiğini ve kendisine mutlu noeller dilediğini de ifade etti.

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