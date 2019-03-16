Yeni Zelanda Başbakanı: 'Silah yasalarımız değişecek'

Yeni Zelanda dün gerçekleştirilen ve iki camide 49 Müslümanının hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırısı ile sarsılmıştı. Tüm dünyadan saldırıyı kınama ve Müslümanlarla birlik mesajlarının verildiği açıklamaların yanı sıra Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern düzenlediği basın toplantısı ile ülkesinde silah yasasının değişeceğini duyurdu. Ardern, saldırganın silah satın almak için yasal izni olduğunu ifade ederek, “Silah yasalarımız değişecek” dedi.

Yeni Zelanda'da bir silaha yasalar çerçevesinde sahip olabilmek için belli kriterler aranıyor. Bu kriterlere arasında silah almak isteyen kişinin akıl sağlığı, bağımlılığının olup olmadığı ve ailesinde şiddet olaylarının yaşanıp yaşanmadığına da bakılıyor.

Ülkede askeri tipte yarı-otomatik silah elde etmek için yasal yaş sınırı 16 ile 18 arasında değişiyor. Yaş sınırının üzerindekiler polis tarafından uygun bulunmaları halinde ateşli silahlara sahip olabiliyor. Bütün silah sahiplerinin izin almaları gerekirken, çoğu silahın kayıt altına alınması gerekmiyor. Bir kere silah sahibi olunması için izin alındıktan sonra, istenildiği kadar silah satın alınabiliyor.