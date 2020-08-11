İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeni Zelanda'da 102 gün sonrasında yurt içi kaynaklı Covid-19 vak'ası tespit edildi

Yeni Zelanda'da 102 gün sonrasında yurt içi kaynaklı Covid-19 vak'ası tespit edildi
Yeni Zelanda'da 102 gün sonrasında yurt içi kaynaklı Covid-19 vak'ası tespit edildi

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ve Sağlık Bakanı Dr. Ashley Bloomfield düzenledikleri basın toplantısında Yeni Zelanda’da 102 gün sonrasında 4 yeni korona virüs vak'ası tespit edildiğini açıkladı.

Korona virüsü salgınına karşı yürütülen süreçte başarılı sonuçlar elde eden Yeni Zelanda'da, 102 gündür yurt içi kaynaklı korona virüs vak'ası tespit edilmiyordu. Ancak bugün Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ve Sağlık Bakanı Dr. Ashley Bloomfield tarafından düzenlenen basın toplantısında, 102 gün sonrasında yurt içi kaynaklı 4 yeni korona virüs vak'ası tespit edildiğini açıkladı. Aynı aileden 4 kişinin, hastalığının kaynağı henüz belirlenemiyor.

Salgın sürecinde en hızlı şekilde önlem almanın hayati değer taşıdığını belirten Başbakan Jacinda Ardern, Auckland bölgesi içerisinde yarın, gün ortasından itibaren kısıtlamalar başlayacağını ilan etti. Bu kısıtlamaların ilk etapta 3 gün süreceğini belirten Başbakan Ardern, acil durum seviyesinin, Auckland kenti ve bölgesinde 3.seviyeye, ülkenin geri kalanında ise 2.seviyeye çıkarıldığını açıkladı. Bu kısıtlamalara göre, Auckland bölgesi içerisinde yaşayan vatandaşlardan zorunlu olmadıkça evden çıkmamaları ve eğer mümkünse evden çalışmaya devam etmeleri isteniyor. Okullar bu süreçte sadece işe gitme zorunluluğu bulunan ebeveynlerin çocukları için açık kalacak, öğrencilerin mümkünse eğitime evlerinden devam etmeleri bekleniyor. Sosyal buluşmalara 10 kişi sınırlandırması getirilirken, Auckland bölgesine giriş ve çıkışlara sınırlandırma getirilecek.

Berfu Okkıran
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.