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Yeni Zelanda'da 7.1 büyüklüğünde deprem

Yeni Zelanda'da 7.1 büyüklüğünde deprem
Yeni Zelanda'da 7.1 büyüklüğünde deprem

Büyük Okyanus’ta yer alan ve Yeni Zelanda’ya bağlı Kermadec Adaları açıklarında 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamada, Yeni Zelanda'ya bağlı olan ve Büyük Okyanus'ta yer alan Kermadec Adaları'nın açıklarında 7.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi. Yerin 10 kilometre derinliğinde kaydedilen şiddetli sarsıntıdan yaklaşık 20 dakika sonra 5.4 büyüklüğünde artçı bir sarsıntı yaşandı. ABD Tsunami Uyarı Sistemi, depremin ardından tsunami riski olmadığını açıkladı. Depremde şu ana kadar can ve mal kaybı bildirilmedi.

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