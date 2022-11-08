Yeni Zelanda'da cami saldırganı Tarrant, müebbet hapis cezasına itiraz etti

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde 15 Mart 2019 tarihinde 2 camiye düzenlediği saldırıda 51 kişiyi öldüren terörist Brenton Tarrant, Ağustos 2020'de çıkarıldığı mahkemede hakkındaki tüm suçlamaları kabul ederek müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Yeni Zelanda Temyiz Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, 51 Müslümanı öldürme, 40 kişiyi yaralama suçundan müebbet hapse mahkum edilen Tarrant'ın, karara itiraz ederek geçtiğimiz hafta temyiz mahkemesine başvurduğu belirtildi. Mahkeme, duruşmanın tarihini ve detaylarını paylaşmadı.

Ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı

Ağustos 2020'de Christchurch Yüksek Mahkemesinde görülen davanın hüküm duruşmasında Hakim Cameron Mander, 29 yaşındaki Avustralyalı terörist Tarrant'ın 51 cinayet, 40 ayrı cinayete teşebbüs ve bir terörizm suçundan hüküm giydiğini ve şartlı tahliye olmaksızın müebbet hapis cezası aldığını duyurmuştu. Hakim Mander terörist Tarrant'a yönelik, "Benim gözlemime göre sebep olduğunuz zarar konusunda hiç özür dilemediniz. Odak noktanız kendiniz ve kendinizi içinde bulduğunuz konum gibi görünüyor" şeklinde konuşmuştu. Mander, "Ömrünüz boyunca hapis yatmanızın uzunluğu ne kadar uzun olursa olsun, yaptıklarınızı telafi edebileceğini düşünmüyorum. Ölçebildiğim kadarıyla kurbanlarınıza karşı bir empatiden yoksunuz" demişti.

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