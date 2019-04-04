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Yeni Zelanda'da camilere saldıran Tarrant, 50 cinayetten yargılanacak

Yeni Zelanda'da camilere saldıran Tarrant, 50 cinayetten yargılanacak
Yeni Zelanda'da camilere saldıran Tarrant, 50 cinayetten yargılanacak

Yeni Zelanda’da camiye terör saldırısı düzenleyerek en az 50 kişiyi öldüren Brenton Harrison Tarrant 50 cinayetten ve 39 kez de cinayete teşebbüsten yargılanacak.

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde geçtiğimiz ay 2 camiye terör saldırısını gerçekleştirilen Brenton Harrison Tarrant'ın duruşması yarın başlayacak. Katliamı sosyal medya üzerinden canlı yayınlayan 28 yaşındaki sanık Brenton Harrison Tarrant, 50 cinayetten ve 39 kez de cinayete teşebbüs etmekten yargılanacak. Polis konuya ilişkin açıklamasında, Tarrant'ın duruşmasının Christchurch Yüksek Mahkemesinde düzenlenmesinin beklendiğini duyurdu. 

Herhangi bir savunma veya kararın alınmayacağı duruşmada daha önce avukat istemeyen Tarrant'a avukat isteyip istemediği bir kez daha sorulacak ve idari prosedürlerin görüşülmesi ele alınacak.
Öte yandan, Auckland Hapishanesi'ndeki tek kişilik hücresinde tutulan Tarrant'ın suçlu bulunması durumunda şartlı tahliye olmadan ömür boyu hapse mahkum edilmesi bekleniyor. Avustralya'da bugüne kadar kimseye bu şekilde ceza verilmediği ifade edildi.  

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