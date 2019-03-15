Yeni Zelanda'da camilere silahlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bir görgü tanığının ifadelerine göre, Yeni Zelanda'nın Christchurch kentindeki bir camiye yapılan silahlı saldırıda çok sayıda insanın öldürüldüğü ve yarıların olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yeni Zealanda Polisi, silahlı saldırıyla ilgili açıklama yapmazken, Christchurch şehir merkezindeki insanların evlerinden dışarı çıkmamaları gerektiğini ve tüm okulların kapatıldığını duyurdu.

Tanık Len Peneha, siyah giyimli bir adamın Mescid-i Noor Camii'ne girdiğini, çok sayıda insanı öldürdükten sonra acil servis gelmeden önce silahlı adamın kaçtığını söyledi. Camiden kaçan insanların olduğu aktarıldı.

Yeni Zelanda medyası 2. bir caminin silahlı saldırıya uğradığını bildirildi

Yeni Zelanda medyası, Christchurch şehrinde ikinci bir camide silahlı saldırı yapıldığını duyurdu.

Yeni Zalanda Polis ikinci bir camiye yapılan saldırıyı doğruladı, sokağa çıkma yasağı getirildiğini şehirde polis şüpheli görülen kişilerin polise ihbar edilmesini istedi.

