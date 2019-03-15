Yeni Zelanda'da ki alçak saldırıya Ankara'dan çok sert tepkiler

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Dünya artık İslamofobik faşist terörizme dur demelidir"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Yeni Zelanda Christchurch'te Nur Camisi'ne yapılan ırkçı ve faşist saldırıda onlarca kişi hunharca katledildi. Saldırıyı şiddetle kınıyor, ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bu saldırı, İslam karşıtlığının ve Müslüman düşmanlığının geldiği noktayı göstermektedir. İslam ve Müslüman karşıtı İslamofobik söylemlerin sapık ve canice bir ideolojiye dönüştüğünü defalarca gördük. Dünya artık bu söylemlere karşı sesini yükseltmeli ve İslamofobik faşist terörizme dur demelidir."

Bakan Çavuşoğlu: " Siyasilerin ve medyanın da aynı derecede sorumluluğu vardır"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye yapılan barbar terör saldırısını lanetliyorum. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu hain saldırıda sadece faillerin değil, Batı'da çığ gibi büyüyen İslam karşıtlığını ve nefreti körükleyen siyasilerin ve medyanın da aynı derecede sorumluluğu vardır."

Bakan Gül: "Şiddetle kınıyorum"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Yeni Zelanda'da camilere ve Müslümanlara yapılan saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İslam'a ve Müslümanlara yönelen fiili saldırı, nefret söylemi ve düşmanca tutumlar bir insanlık suçudur. Şiddetle kınıyorum."

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik: "İslam düşmanlığı sadece Müslümanlar için değil tüm insanlık için tehdittir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter'dan yaptığı açıklamada, “Yeni Zelanda Christchurch'te camilere yapılan ırkçı ve İslam düşmanı saldırılarda onlarca kişi katledildi. Bu canice saldırıyı şiddetle kınıyoruz, ölenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Bu saldırılar İslam düşmanı söylemler kullanan siyasilerin oluşturduğu atmosferin sonucudur. Canilerin yayınladığı bildiri açıkça İslam düşmanlarının kullandığı tüm argümanları bir araya toplamış. İslam düşmanlığını yayanlar bunun bir din ve coğrafyayla sınırlı sonuçları olmayacağını göremiyorlar. Tüm insanlık, tüm dinler ve ülkeler için tehdit üretiyorlar. Camilere düşmanlık üretenler, kiliseleri ve havraları da tehdit ediyorlar. Nefret ideolojisi tüm insanlığı hedef alır. İslam düşmanlığı sadece Müslümanlar için değil tüm insanlık için tehdittir. Bu canice saldırılara tüm dünya beraber tepki vermeli ve karşı koymalıdır. İslam düşmanlığı, insanlık adına mahkum edilmelidir” dedi.

Dışişleri Bakanlığı: "Bu hunhar saldırıları şiddetle lanetliyoruz."

Dışişleri Bakanlığı: "Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrinde iki camiye gerçekleştirilen saldırılarda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı derin üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu hunhar saldırıları şiddetle lanetliyoruz. Saldırılarda hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına ve Yeni Zelanda halkına taziyelerimizi iletiyoruz.Yeni Zelanda hükümetinin İslamofobi motifli olduğu anlaşılan bu saldırılara ilişkin soruşturmayı etkin şekilde yürüteceğine ve failleri bir an önce adalet önüne çıkaracağına inanıyoruz. Bu bağlamda Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern'in yapmış olduğu açıklamayı memnuniyetle karşılıyoruz."