Yeni Zelanda'da pansiyon yangını: 6 ölü

Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da bir pansiyonda nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın çıktı. Yangında 6 kişi hayatını kaybetti, 11 kişiden ise haber alınamıyor. Pansiyonda inşaat işçileri, hastane çalışanları ve küçük suçlardan hüküm giymiş kişilerin kaldığı açıklandı. Yeni Zelanda Yangın ve Acil Durum Şefi Bruce Stubbs, çatı çökmesi sonucu çok fazla moloz yığını olduğunu ve o bölgede 6 kişinin yerini tespit ettiklerini söyledi. Wellington Bölge Şefi Nick Pyatt ise son yıllardaki en büyük felaketin yaşandığını söyleyerek, ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi. Yangın sırasında pansiyonda olan Tala Sili, oda kapısının altından dumanın içeri girdiğini, kapıyı açtığında ise koridorun dumanlarla kaplanmış olduğunu ve camdan atlamaktan başka çaresinin olmadığını söyledi. Yangın sonrası açıklamalarda bulunan polis, 92 odanın da girilebilecek duruma getirilmesinin ardından daha net açıklama yapılabileceğini ifade etti.

Wellington Polis Bölge Şefi Dion Bennett, geçen gece pansiyonda olan ya da olabilecek tüm insanların listesinin ellerinde olduğunu belirtti. Yeni Zelanda Başbakanı Chris Hipkins, yaşanan olayın korkunç ve trajik olduğunu belirterek, geniş çaplı soruşturmaların yürütüleceğini ancak şu an önceliklerinin yangına mücadele etmek olduğunu ifade etti.

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