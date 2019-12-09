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Yeni Zelanda'da yanardağda patlama: 1 ölü

Yeni Zelanda'da yanardağda patlama: 1 ölü
Yeni Zelanda'da yanardağda patlama: 1 ölü

Yeni Zelanda'daki White Island yanardağında meydana gelen patlama sonucu, 1 kişinin öldüğü belirtildi.

Yeni Zelanda’da yanardağda patlama: 1 ölü - Tıkla İzle

Yeni Zelanda'daki Kuzey Adası'nın doğu kıyısına 48 kilometre mesafede yer alan White Island yanardağında yerel saatle 14.11'de patlama meydana geldiği belirtildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, meydana gelen patlama sonucu en az 1 kişinin öldüğü, onlarca kişinin yaralandığı belirtildi. Polis, patlama sonrası 23 kişinin kurtarıldığını, ancak ölü sayısının artabileceğini kaydetti.

Bölgede yaşayan vatandaşlara yanardağ çevresinden uzak durma çağrısı yapılırken arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Patlama sırasında yanardağın yakınında bulunan turistler o anların görüntülerini cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Whakaari olarak da bilinen White Island yanardağı Yeni Zelanda'nın en aktif yanardağları arasına yer alıyor. White Island yanardağı en son 2001 yılında lav püskürtmüştü.

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