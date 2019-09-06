İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yeni Zelanda'da yarım tona yakın metamfetamin ele geçirildi

Yeni Zelanda'da yarım tona yakın metamfetamin ele geçirildi
Yeni Zelanda'da yarım tona yakın metamfetamin ele geçirildi

Yeni Zelanda'ya Tayland'dan getirilen 60 elektrik motorunun içinde, yarım tona yakın metamfetamin ele geçirildi.

Yeni Zelanda gümrüğünden yapılan açıklamada, ülkeye Tayland'dan 60 elektrik motoru sevkiyatının içinde saklanan 469 kilo metamfetamin ele geçirildiği bildirildi. Gümrük yetkilileri, olayın arkasında Kanadalı bir uyuşturucu kartelinin olabileceğini söyledi. Yetkililer, Yeni Zelanda'ya farklı zamanlarda uyuşturucu toplamak ve satmak üzere gönderilen 2 Kanadalıyı takip ettiklerini söyledi.

Yeni Zelandalı 1 kişi ve 20'li yaşlarda 2 Kanadalı metamfetamin ithal etmek ve bulundurmakla suçlanarak gözaltına alındı. Zanlılar suçlu bulundukları takdirde ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilirler.
Gümrük yetkilileri, sokak değeri 150 milyon dolar olan 469 kilo ağırlığındaki metamfetaminin Auckland limanlarına bir nakliye konteynerinde Ağustos ayı ortalarında getirildiğini bildirdi.
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.