Yeni Zigana tünelinde ışığa az kaldı

Tarihi İpek yolu üzerinde yer alan ve Doğu Karadeniz'le Doğu Anadolu'yu birbirine bağlayan en önemli geçitlerden birisi olan Zigana dağında yapımı devam eden yeni Zigana tünelinde kazı çalışmaları yüzde 81 seviyesine ulaşırken, çalışmaların 2022 yılında bitirilmesi planlanıyor.

17 Mart 2017 tarihinde temeli atılan 14,5 kilometre uzunluğundaki tüneller bin 794 metre yüksekteki mevcut Zigana tünelinden 582 metre daha aşağıda bin 212 metre rakımda yapılıyor. Çift tüp yapılan tünellerde ayrıca havalandırma ve servis tüneli çalışmaları da sürdürülüyor.

Hem Gümüşhane hem Trabzon tarafındaki şantiyelerde 24 saat esasıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında 14 bin 448 metre uzunluğundaki sol tüpte 11 bin 710 metre, 14 bin 477 metre uzunluğundaki sağ tüpte 11 bin 720 metre olmak üzere toplamda yüzde 81,16'ya tekabül eden 23,43 kilometrelik kazı-destekleme imalatı çalışması tamamlandı. Kaplama beton imalatında da sol tüpte 8,25 kilometre, sağ tüpte 8,49 kilometre olmak üzere 16,76 kilometrelik kısım tamamlandı.

Yerin 700 metre altında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Türkiye kara yollarında ilk defa yapılan dikey şaft yapıları çalışmaları da devam ediyor.

Uluslararası yol ağında önemli bir arter olan Zigana geçidindeki yoğun trafik yükünü rahatlatacak olan tünelin tamamlanmasıyla yurt içi kara yolu ulaşımı ile uluslararası ticaretin daha hızlı ve güvenli yapılmasına katkıda bulunulacak.