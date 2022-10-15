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Yenibosna'da ilginç olay: Tır şoförü arkasındaki aracı böyle sürükledi

Yenibosna'da ilginç olay: Tır şoförü arkasındaki aracı böyle sürükledi
Yenibosna'da ilginç olay: Tır şoförü arkasındaki aracı böyle sürükledi

Bahçelievler ilçesinin Yenibosna mevkiinde park halindeki tırını hareket ettiren şoför, geri geri geldiği sırada arkasında bulunan hafif ticari araca çarparak sürükledi. Bir süre sonra aracı sürüklediğini fark eden şoför, şaşkınlığını gizleyemezken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yenibosna'da ilginç olay: Tır şoförü arkasındaki aracı böyle sürükledi - Tıkla İzle

Yenibosna'da bir tır şoförü aracını park yerinden çıkarmak için geri geri hareket etti. Arkadaki hafif ticari aracı fark etmeyen tır şoförü, aracı sürüklemeye başladı. Otomobili biraz sürükledikten sonra durumu fark eden tır şoförü, şaşkınlığını gizleyemedi. Tır sürücüsünün hafif ticari araca çarparak sürüklediği o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Burak Uğur

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