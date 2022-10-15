Yenibosna'da ilginç olay: Tır şoförü arkasındaki aracı böyle sürükledi

Yenibosna'da bir tır şoförü aracını park yerinden çıkarmak için geri geri hareket etti. Arkadaki hafif ticari aracı fark etmeyen tır şoförü, aracı sürüklemeye başladı. Otomobili biraz sürükledikten sonra durumu fark eden tır şoförü, şaşkınlığını gizleyemedi. Tır sürücüsünün hafif ticari araca çarparak sürüklediği o anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Burak Uğur

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