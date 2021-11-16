İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Yenibosna'da metrobüs arızalandı, duraklarda yoğunluk oluştu

Yenibosna'da metrobüs arızalandı, duraklarda yoğunluk oluştu
Yenibosna'da metrobüs arızalandı, duraklarda yoğunluk oluştu

Yenibosna’da sabah saatlerinde yaşanan metrobüs arızası duraklarda yoğunluğa yol açtı. İşe gitmeye çalışan vatandaşlar metrobüs arızası nedeniyle uzun süre beklemek durumunda kaldı.

Yenibosna’da metrobüs arızalandı, duraklarda yoğunluk oluştu - Tıkla İzle

İstanbul'da son dönemde sık sık arızalanan metrobüs ve otobüs arızalarına bir yenisi daha eklendi. Sabahın erken saatlerinde Yenibosna metrobüs durağında Zincirlikuyu istikametine giden bir metrobüs arızalandı. Metrobüs seferleri uzun süre sadece Beylikdüzü istikametine yapılırken durakta yoğunluk oluştu.

Arızalanan metrobüs çekici yardımı ile çekilmesiyle, seferler normale döndü

Durakta uzun süre bekleyen vatandaşlardan Abdurrahman Gökçe, “Bir metrobüs arıza yapmış yolu kilitlemiş. Bir çekici getirmek ancak nasip oldu. Çağlayan'a gitmeyi düşünüyorum ve yarım saattir burada bekliyorum. Artık nasıl gideceğim bilmiyorum, onu artık yetkililer düşünecek” dedi.

Murat Horoz - Gülşah Kahveci
 

İLGİLİ HABER
Metrobüs köprüsünde korkutan kalabalık Metrobüs köprüsünde korkutan kalabalık

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.