Yenibosna'da metrobüs arızalandı, duraklarda yoğunluk oluştu

İstanbul'da son dönemde sık sık arızalanan metrobüs ve otobüs arızalarına bir yenisi daha eklendi. Sabahın erken saatlerinde Yenibosna metrobüs durağında Zincirlikuyu istikametine giden bir metrobüs arızalandı. Metrobüs seferleri uzun süre sadece Beylikdüzü istikametine yapılırken durakta yoğunluk oluştu.

Arızalanan metrobüs çekici yardımı ile çekilmesiyle, seferler normale döndü

Durakta uzun süre bekleyen vatandaşlardan Abdurrahman Gökçe, “Bir metrobüs arıza yapmış yolu kilitlemiş. Bir çekici getirmek ancak nasip oldu. Çağlayan'a gitmeyi düşünüyorum ve yarım saattir burada bekliyorum. Artık nasıl gideceğim bilmiyorum, onu artık yetkililer düşünecek” dedi.

Murat Horoz - Gülşah Kahveci

